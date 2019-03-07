Swedbank: замедление роста цен в феврале продолжилось

В феврале темпы замедления роста цен привели к самому низкому росту цен за последние годы. Годовой прирост цены средней потребительской корзины составил 2,0 процента. Замедление роста цен вызвано в основном снижением цен на электричество.

Из-за тёплого февраля цена на электричество по сравнению с январём понизилась. Весной снижение цен на электроэнергию должно продолжиться, поскольку из-за тёплой погоды спрос на электричество понизится, а талая вода пополнит запасы водохранилищ на гидроэлектростанциях Северных стран. На первой неделе марта биржевая цена электричества была примерно на том же уровне, что и год назад.

Если цена на электричество в течение месяца понизилась, то стоимость моторного топлива немного выросла. Это вызвано повышением нефтяных цен, из-за решения стран OPEC и союзников уменьшить добычу.

Наибольший вклад в рост цен внесло жильё. По сравнению с прошлым годом повысились цены на электричество и другие источники энергии (древесина, газ и пр.). Расходы, связанные с жильём, выросли также из-за повышения средних цен на съёмное жильё.

Наряду с увеличением затрат, связанных с жильём, ценовой индекс серьёзно повысился из-за удорожания услуг. За этим с одной стороны стоит сильный спрос, с другой — быстрый рост затрат, прежде всего, на рабочую силу.

Рост цен на продукты питания оставался в начале года на стабильном уровне — менее 2 процентов. Овощи подорожали из-за засушливого лета.