Swedbank: замедление роста цен в феврале продолжилось

· Рост цен затормозился в феврале благодаря снижению цен на электроэнергию.
· В 2019 году инфляция должна замедлиться, поскольку цены на энергию снижаются, а акцизы на алкоголь не будут повышаться.
· Рост цен затормозился в феврале благодаря снижению цен на электроэнергию.
В феврале темпы замедления роста цен привели к самому низкому росту цен за последние годы. Годовой прирост цены средней потребительской корзины составил 2,0 процента. Замедление роста цен вызвано в основном снижением цен на электричество.
Из-за тёплого февраля цена на электричество по сравнению с январём понизилась. Весной снижение цен на электроэнергию должно продолжиться, поскольку из-за тёплой погоды спрос на электричество понизится, а талая вода пополнит запасы водохранилищ на гидроэлектростанциях Северных стран. На первой неделе марта биржевая цена электричества была примерно на том же уровне, что и год назад.
Если цена на электричество в течение месяца понизилась, то стоимость моторного топлива немного выросла. Это вызвано повышением нефтяных цен, из-за решения стран OPEC и союзников уменьшить добычу.
Наибольший вклад в рост цен внесло жильё. По сравнению с прошлым годом повысились цены на электричество и другие источники энергии (древесина, газ и пр.). Расходы, связанные с жильём, выросли также из-за повышения средних цен на съёмное жильё.
Наряду с увеличением затрат, связанных с жильём, ценовой индекс серьёзно повысился из-за удорожания услуг. За этим с одной стороны стоит сильный спрос, с другой — быстрый рост затрат, прежде всего, на рабочую силу.
Рост цен на продукты питания оставался в начале года на стабильном уровне — менее 2 процентов. Овощи подорожали из-за засушливого лета.
Рост цен на алкоголь и табачные изделия в феврале замедлился, поскольку по нынешним планам акцизы на алкоголь не изменятся. Если новая правительственная коалиция решит понизить акцизы, то это окажет существенное влияние на индекс цен, поскольку на алкоголь и табак в потребительской корзине семьи в Эстонии приходится в среднем 6%.
Рост потребительских цен по прогнозам Swedbank в этом году составит менее 3 процентов. Рост цен будет значительно более скромным, чем в прошлом году, поскольку по прогнозам цены на энергию упадут, а акцизы на алкоголь повышаться не будут.