Swedbank закрыл счет оказавшегося в центре скандала с отмываем денег нарвского предприятия

В феврале журналисты ”Radar” описали свою поездку в Нарву и неудавшуюся попытку найти владельцев фирм Logowest и Ronfard, которые в течение пяти лет ”прокрутили” 14 млн евро.

После выхода передачи на экраны Swedbank направил руководителю фирмы вопросы, на которые тот ответил. Однако через три недели банк сообщил владельцу, что закрывает счет фирмы.