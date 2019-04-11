Swedbank: вызовов, стоящих перед экономикой Эстонии, становится всё больше

Сохраняется неуверенность относительно перспектив роста мировой экономики. Показатели промышленности в Европе и США в прошлом году понизились, пишет аналитик Swedbank Тыну Мертсина.
В начале этого года тренд сохраняется. На объёмах мировой торговли продолжает сказываться торговый конфликт между США и Китаем. Экономический рост обоих этих государств в этом году замедлится.
Глобальное замедление роста объёмов производства в промышленности повлияло на экономику еврозоны, но это влияние различается по секторам и по странам. Экономический рост еврозоны также замедляется.
При этом сектор услуг демонстрирует динамичное развитие, показатели рынка труда также остаются высокими. Политическая напряжённость по-прежнему представляет собой угрозу для перспектив роста экономики еврозоны на ближайшие годы.
Сохраняется также риск введения со стороны США импортных тарифов, что имело бы серьёзные последствия для автомобильной промышленности Европы. Выборы в Европейский парламент, на наш взгляд, не несут в себе в ближайшее время серьёзных рисков для роста экономики. Из-за слабого экономического роста в еврозоне Европейский центробанк, по нашему мнению, должен первый раз поднять базовую процентную ставку позднее, чем ожидалось — лишь в первом квартале 2021 года. Таким образом, среда низких процентных ставок в ближайшее время сохранится.
Риски, ухудшающие баланс в экономике, выросли
Несмотря на то, что экономический рост Эстонии в прошлом году замедлился, он остаётся высоким. Рост ускорился к концу года, да и в начале этого года рост промышленного производства и экспорта товаров оставались на вполне приличном уровне. Но, к сожалению, рост этот не имеет под собой широкой основы. Ожидания в отношении роста объёмов производства промышленных предприятий и экспорта ослабли.
Строительство, которое за прошедшие два года вносило наибольший вклад в экономический рост, должно в этом году замедлиться. В среднесрочной перспективе запланированные крупные инфраструктурные стройки могли бы дать новый мощный импульс этому сектору, но дефицит рабочей силы может ещё больше обострить напряжённость на рынке труда.
В соответствии с базовым сценарием нашего прогноза, экономический рост Эстонии замедлится в этом году до 3 процентов, а в следующем — до 2,7 процента.
Свой прогноз экономического роста на предстоящие два года, опубликованный в январе, мы не меняем. Эстонская экономика в настоящий момент выглядит хорошо сбалансированной, сильной и устойчивой. Поскольку договор возможной правительственной коалиции был опубликован после составления нашего прогноза, он пока не был нами учтён. Однако мы считаемся с вытекающими из этого договора возможными рисками для макроэкономической сбалансированности.
Напряжённость на рынке труда поддерживает рост зарплат и потребительских расходов на высоком уровне
Экономический рост у большинства основных торговых партнёров Эстонии в этом году, скорее всего, замедлится, что понизит внешний спрос, а, следовательно, может замедлить и рост экспорта из Эстонии. Внутренний же спрос (потребительские расходы и инвестиции), напротив, останется в этом году высоким. Напряжённость на рынке труда и сохраняющийся острый дефицит рабочей силы способствуют продолжению быстрого роста зарплат. Дефицит рабочей силы по-прежнему очень велик, но его рост стабилизировался. По нашей оценке, рост зарплат в этом году лишь немного замедлится и составит примерно 6,5-7%. С поправкой на инфляцию и налоги замедление роста зарплаты хотя и снизит темпы роста потребления, однако возросшее чувство уверенности потребителей поддержит этот рост на довольно высоком уровне, в районе 4%.
Рост цен замедлится
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Рост потребительских цен, который в предыдущие два года был выше трёх процентов, и был одним из самых быстрых в Европейском союзе, должен в этом году замедлиться до 2,4 процента. Замедление роста цен произойдёт в основном за счёт алкогольных напитков, жилья и транспорта. Однако быстрый рост зарплат увеличит спрос и будет способствовать сохранению быстрого роста цен на многие услуги.
Ценовая конкурентоспособность может ещё больше ухудшиться
Расходы на рабсилу во всей экономке по-прежнему растут быстрее производительности, из-за чего ценовая конкурентоспособность всей экономики ухудшилась как на домашнем рынке, так и по сравнению с большинством наших крупнейших торговых партнёров. Ослабление внешнего спроса и торможение роста цен замедлят в этом году рост оборота предприятий, а из-за слишком больших расходов на рабочую силу ухудшение конкурентоспособности предприятий, по-видимому, продолжится. Позитивный момент состоит в том, что предприятия всё больше инвестируют в повышение производительности.