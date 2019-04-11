Swedbank: вызовов, стоящих перед экономикой Эстонии, становится всё больше



Несмотря на то, что экономический рост Эстонии в прошлом году замедлился, он остаётся высоким. Рост ускорился к концу года, да и в начале этого года рост промышленного производства и экспорта товаров оставались на вполне приличном уровне. Но, к сожалению, рост этот не имеет под собой широкой основы. Ожидания в отношении роста объёмов производства промышленных предприятий и экспорта ослабли.

Строительство, которое за прошедшие два года вносило наибольший вклад в экономический рост, должно в этом году замедлиться. В среднесрочной перспективе запланированные крупные инфраструктурные стройки могли бы дать новый мощный импульс этому сектору, но дефицит рабочей силы может ещё больше обострить напряжённость на рынке труда.

В соответствии с базовым сценарием нашего прогноза, экономический рост Эстонии замедлится в этом году до 3 процентов, а в следующем — до 2,7 процента.

Свой прогноз экономического роста на предстоящие два года, опубликованный в январе, мы не меняем. Эстонская экономика в настоящий момент выглядит хорошо сбалансированной, сильной и устойчивой. Поскольку договор возможной правительственной коалиции был опубликован после составления нашего прогноза, он пока не был нами учтён. Однако мы считаемся с вытекающими из этого договора возможными рисками для макроэкономической сбалансированности.

Напряжённость на рынке труда поддерживает рост зарплат и потребительских расходов на высоком уровне



Экономический рост у большинства основных торговых партнёров Эстонии в этом году, скорее всего, замедлится, что понизит внешний спрос, а, следовательно, может замедлить и рост экспорта из Эстонии. Внутренний же спрос (потребительские расходы и инвестиции), напротив, останется в этом году высоким. Напряжённость на рынке труда и сохраняющийся острый дефицит рабочей силы способствуют продолжению быстрого роста зарплат. Дефицит рабочей силы по-прежнему очень велик, но его рост стабилизировался. По нашей оценке, рост зарплат в этом году лишь немного замедлится и составит примерно 6,5-7%. С поправкой на инфляцию и налоги замедление роста зарплаты хотя и снизит темпы роста потребления, однако возросшее чувство уверенности потребителей поддержит этот рост на довольно высоком уровне, в районе 4%.



Рост цен замедлится

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Рост потребительских цен, который в предыдущие два года был выше трёх процентов, и был одним из самых быстрых в Европейском союзе, должен в этом году замедлиться до 2,4 процента. Замедление роста цен произойдёт в основном за счёт алкогольных напитков, жилья и транспорта. Однако быстрый рост зарплат увеличит спрос и будет способствовать сохранению быстрого роста цен на многие услуги.



Ценовая конкурентоспособность может ещё больше ухудшиться



Расходы на рабсилу во всей экономке по-прежнему растут быстрее производительности, из-за чего ценовая конкурентоспособность всей экономики ухудшилась как на домашнем рынке, так и по сравнению с большинством наших крупнейших торговых партнёров. Ослабление внешнего спроса и торможение роста цен замедлят в этом году рост оборота предприятий, а из-за слишком больших расходов на рабочую силу ухудшение конкурентоспособности предприятий, по-видимому, продолжится. Позитивный момент состоит в том, что предприятия всё больше инвестируют в повышение производительности.

