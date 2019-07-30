Swedbank выпустил новое мобильное приложение: теперь можно платить с помощью смарт-часов

„Переход на новое приложение будет происходить постепенно. Это значит, что не все клиенты будут автоматически одномоментно подключены. Поскольку число клиентов банка очень велико, то единовременно перевод всех их на новое приложение был бы невозможен и небезопасен. Мы планируем обеспечить доступ всех клиентов Swedbank к новому приложению в течение нескольких недель. Некоторые клиенты получат доступ к приложению сразу, другие несколько позже, но к концу августа у большинства клиентов приложение будет обновлено. ”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

„Приложение у нынешних пользователей будет обновляться автоматически, если обновления в телефоне разрешены и если объём памяти достаточен. Тем пользователям, у которых автоматического обновления не произойдёт, придётся самим скачать новое приложение”, — добавила Раагметс.

Все клиенты уведомлены через банковские каналы об обновлении, дополнительную информацию можно получить в Консультационном центре и на сайте банка.

Обновленное приложение родилось с учетом отзывов клиентов и исходя из самых лучших практик. Биометрические данные повышают удобство пользования