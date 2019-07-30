Swedbank выпустил новое мобильное приложение: теперь можно платить с помощью смарт-часов

Самая большая инновация в обновлённом приложении — интегрированная возможность биометрической аутентификации. „Это позволяет пользователю применять биометрические данные (распознавание отпечатка пальца или лица) для входа и подтверждения платежей до 100 евро. Кроме того, клиенты смогут с помощью одних лишь биометрических данных, без повторного входа переходить из мобильного приложения в интернет-банк”, — сказала Раагметс. В новом приложении имеется также виджет, позволяющий просматривать остаток на своём счёте, не открывая приложение.
Вдобавок можно инициировать мгновенные платежи, которые совершаются в считаные секунды, и производить мобильные бесконтактные платежи. Благодаря мобильным бесконтактным платежам частные клиенты могут расплачиваться в магазине с помощью Андроид-смартфонов без необходимости вынимать из кошелька банковскую карточку. Кроме того, клиенты Swedbank смогут пользоваться для бесконтактных платежей определёнными моделями смарт-часов Garmin и Fitbit.
„Хотя обновленное приложение уже вышло на рынок, мы продолжим работу по его развитию, добавляя новые функции. Мы постоянно анализируем отзывы клиентов и на их основании будем вносить изменения”, — сказала Раагметс. Бета-версию приложения Swedbank 2019 Eestis скачали себе более 52 000 жителей Эстонии и примерно тысяча из них дали свои отзывы и пожелания, которые были учтены в ходе разработки.
*У девяти из каждых десяти жителей Эстонии имеется смартфон и 95% из них пользуются им несколько раз в день. Смартфон стал важным средством для выполнения множества задач, в том числе — для ведения повседневных финансовых дел. Всё больше людей предпочитают проводить банковские операции не в компьютере, а в смартфоне.
Отслеживая лучшие практики сектора и учитывая отзывы клиентов, мы разработали обновлённое приложение Swedbank, которое соответствует требованиям сегодняшнего дня. Ведение личных финансовых дел должно быть гибким и комфортным”, — сказала Эде Раагметс.
В соответствии с недавним общебалтийским исследованием дигитального индекса, мобильное приложение Swedbank — самое популярное в Эстонии финансовое приложение, которым пользуются почти 63% владельцев смартфонов
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