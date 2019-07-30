30.07.2019, 13:53

Swedbank выпустил новое мобильное приложение: теперь можно платить с помощью смарт-часов

 (10)
rus.delfi.ee
EST 29
Cuber app
Cuber appFoto: Andres Putting

С сегодняшнего дня Swedbank начинает переход на новое мобильное приложение. Aвтоматический переход завершится ко второй половине августа. Приложение с усовершенствованным интерфейсом надежнее прежнего, в том числе, благодаря биометрической аутентификации, и позволяет осуществлять как бесконтактные мобильные, так и мгновенные платежи. К обновленным возможностям оплаты добавился и виджет, позволяющий просматривать остаток на счёте, не входя в приложение. Добавились также платежи с использованием смарт-часов.

„Переход на новое приложение будет происходить постепенно. Это значит, что не все клиенты будут автоматически одномоментно подключены. Поскольку число клиентов банка очень велико, то единовременно перевод всех их на новое приложение был бы невозможен и небезопасен. Мы планируем обеспечить доступ всех клиентов Swedbank к новому приложению в течение нескольких недель. Некоторые клиенты получат доступ к приложению сразу, другие несколько позже, но к концу августа у большинства клиентов приложение будет обновлено. ”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

„Приложение у нынешних пользователей будет обновляться автоматически, если обновления в телефоне разрешены и если объём памяти достаточен. Тем пользователям, у которых автоматического обновления не произойдёт, придётся самим скачать новое приложение”, — добавила Раагметс.

Все клиенты уведомлены через банковские каналы об обновлении, дополнительную информацию можно получить в Консультационном центре и на сайте банка.

Обновленное приложение родилось с учетом отзывов клиентов и исходя из самых лучших практик. Биометрические данные повышают удобство пользования

Самая большая инновация в обновлённом приложении — интегрированная возможность биометрической аутентификации. „Это позволяет пользователю применять биометрические данные (распознавание отпечатка пальца или лица) для входа и подтверждения платежей до 100 евро. Кроме того, клиенты смогут с помощью одних лишь биометрических данных, без повторного входа переходить из мобильного приложения в интернет-банк”, — сказала Раагметс. В новом приложении имеется также виджет, позволяющий просматривать остаток на своём счёте, не открывая приложение.

Вдобавок можно инициировать мгновенные платежи, которые совершаются в считаные секунды, и производить мобильные бесконтактные платежи. Благодаря мобильным бесконтактным платежам частные клиенты могут расплачиваться в магазине с помощью Андроид-смартфонов без необходимости вынимать из кошелька банковскую карточку. Кроме того, клиенты Swedbank смогут пользоваться для бесконтактных платежей определёнными моделями смарт-часов Garmin и Fitbit.

„Хотя обновленное приложение уже вышло на рынок, мы продолжим работу по его развитию, добавляя новые функции. Мы постоянно анализируем отзывы клиентов и на их основании будем вносить изменения”, — сказала Раагметс. Бета-версию приложения Swedbank 2019 Eestis скачали себе более 52 000 жителей Эстонии и примерно тысяча из них дали свои отзывы и пожелания, которые были учтены в ходе разработки.

*У девяти из каждых десяти жителей Эстонии имеется смартфон и 95% из них пользуются им несколько раз в день. Смартфон стал важным средством для выполнения множества задач, в том числе — для ведения повседневных финансовых дел. Всё больше людей предпочитают проводить банковские операции не в компьютере, а в смартфоне.

Отслеживая лучшие практики сектора и учитывая отзывы клиентов, мы разработали обновлённое приложение Swedbank, которое соответствует требованиям сегодняшнего дня. Ведение личных финансовых дел должно быть гибким и комфортным”, — сказала Эде Раагметс.

В соответствии с недавним общебалтийским исследованием дигитального индекса, мобильное приложение Swedbank — самое популярное в Эстонии финансовое приложение, которым пользуются почти 63% владельцев смартфонов

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: