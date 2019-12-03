03.12.2019, 09:10

Swedbank вводит льготные условия для инвестиционных операций клиентов


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Swedbank вводит льготные условия для инвестиционных операций клиентов
Foto: Tiit Blaat

С сегодняшнего дня, 2 декабря, Swedbank предлагает своим частным и корпоративным клиентам возможность совершать в интернет-банке бесплатные операции с балтийскими акциями и паями фондов, управляемых группой Swedbank. Кроме того, хранение ценных бумаг на сумму до 30 000 евро для физических лиц теперь бесплатно.

По словам руководителя отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла, это исключительный шаг, который позволит клиентам банка инвестировать в фондовые паи и ценные бумаги и держать свой портфель бесплатно.

«Мы хотим сделать инвестирование более доступными. По сравнению с европейскими стандартами уровень культуры сбережения и инвестирования на балтийском рынке не очень высок. Исключая обязательные пенсионные фонды, только 8% работающего населения в странах Балтии вкладывают средства в добровольные пенсионные фонды и менее 1% активно инвестируют в акции или фонды. Для сравнения, у 80% населения Швеции есть финансовые вложения», – пояснил Улла, добавив, что в то же время интерес к инвестированию и осведомлённость людей постоянно растут.

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Плата за операции всегда была препятствием для инвестиционной деятельности, особенно для начинающих инвесторов. Поэтому Swedbank решил отменить все комиссии за осуществляемые через интернет-банк транзакции на фондовом рынке Балтии. Кроме того, клиенты могут бесплатно совершать операции с фондами, которыми управляет Группа Swedbank. Теперь физические лица также могут бесплатно хранить ценные бумаги на сумму до 30 000 евро. 95% нынешних инвесторов Swedbank имеют портфель до 30 000 евро.

«Мы считаем, что это изменение поможет популяризировать инвестирование, и позволит людям инвестировать небольшие суммы. Кроме того, это сделает Балтийский рынок более привлекательным и поддержит развитие местных рынков капитала», – сказал Улла.

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