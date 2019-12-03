Swedbank вводит льготные условия для инвестиционных операций клиентов

По словам руководителя отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла, это исключительный шаг, который позволит клиентам банка инвестировать в фондовые паи и ценные бумаги и держать свой портфель бесплатно.

«Мы хотим сделать инвестирование более доступными. По сравнению с европейскими стандартами уровень культуры сбережения и инвестирования на балтийском рынке не очень высок. Исключая обязательные пенсионные фонды, только 8% работающего населения в странах Балтии вкладывают средства в добровольные пенсионные фонды и менее 1% активно инвестируют в акции или фонды. Для сравнения, у 80% населения Швеции есть финансовые вложения», – пояснил Улла, добавив, что в то же время интерес к инвестированию и осведомлённость людей постоянно растут.

Плата за операции всегда была препятствием для инвестиционной деятельности, особенно для начинающих инвесторов. Поэтому Swedbank решил отменить все комиссии за осуществляемые через интернет-банк транзакции на фондовом рынке Балтии. Кроме того, клиенты могут бесплатно совершать операции с фондами, которыми управляет Группа Swedbank. Теперь физические лица также могут бесплатно хранить ценные бумаги на сумму до 30 000 евро. 95% нынешних инвесторов Swedbank имеют портфель до 30 000 евро.