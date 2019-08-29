Swedbank ввел новые функции в своем интернет-банке

По словам руководителя подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла, благодаря этому нововведению как частные клиенты, так и предприятия смогут получать более полный обзор своих финансов. ”Для того чтобы следить за состоянием своих финансов, больше не надо будет совершать операции в разных интернет-средах. Клиент при желании может добавить в интернет-банк Swedbank свой счёт, находящийся в другом банке. При этом в сводной выписке отображаются остатки на счетах обоих банков. Уже в ближайшее время в нашем интернет-банке можно будет ознакомиться с остатками на своих счетах и в других банках, запрашивать выписки и инициировать платежи с этих счетов”, — сказала Метсла.

За две недели более 500 частных клиентов добавили в интернет-банк Swedbank свой счёт, находящийся в банке SEB. Это нововведение откроет новые возможности и для предприятий, которые ведут свои расчёты в разных банках или имеют счёт Swedbank также в другой Балтийской стране. ”Мы надеемся, что предприятия хорошо воспримут это нововведение. Для них объединенная в одном месте информация из разных банков означает, прежде всего, возможность более удобно и эффективно управлять своими финансами”, — комментирует Кайе Метсла.