Swedbank: все больше предприятий открывают счета дигитально

„Благодаря возможности работать в среде, которая уже стала привычной для частного пользователя, это цифровое решение оказалось очень практичным. Новое решение банк вывел на рынок в конце прошлого года. Клиенты отнеслись к нему положительно. В первые же месяцы уже почти треть открывающих счета для своих предприятий, воспользовались цифровым решением”, — говорит руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank Айра Нигул-Лепп.

Люди высоко ценят гибкие цифровые решения, и всё активнее ими пользуются. Например, в марте входов в интернет-банк и в приложение Swedbank для бизнеса было 1 631 510, что составляет примерно 54 000 логинов в день. В среднем Swedbank открывает ежегодно 10 000 счетов бизнес-клиента и 6000 малых предприятий предпочитают воспользоваться решениями по финансированию от Swedbank.

В общей сложности в Эстонии на 1,3 миллиона жителей приходится почти 130 000 экономически активных коммерческих объединений.