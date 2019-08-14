Swedbank: в следующем году рост экономики и зарплат замедлится

По данным Института конъюнктуры, в июле дефицит рабочей силы был главным фактором, сдерживающим коммерческую деятельность для четверти промышленных предприятий и для трети обслуживающих и строительных предприятий. Без иностранной рабочей силы дефицит был бы ещё более заметным, особенно, в строительстве. В обслуживании дефицит рабочей силы по-прежнему является смой большой проблемой для предпринимателей, в то же время в промышленности, продающей на внешнем рынке, самое большое препятствие — низкий спрос. Поскольку спрос на внешних рынках ослабевает, дефицит рабочих рук на экспортирующих предприятиях должен несколько ослабнуть. Охлаждение строительного сектора в Северных странах может увеличить интерес к возврату в Эстонию. Но найти хороших работников по-прежнему трудно.

В следующем году острота дефицита рабочей силы должна снизиться

Работники чувствуют себя сейчас на рынке труда сравнительно уверенно. Число вакансий, а также увольнений по инициативе работника по-прежнему остаётся высоким. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. По данным Налогово-таможенного департамента, во втором квартале рост средней зарплаты составил 8 процентов.

В соответствии с прогнозом Swedbank, высокий уровень занятости и низкая безработица сохранятся и во второй половине года. Дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат. Рост средней брутто-зарплаты, по оценке Swedbank, может достигнуть в этом году 8%.

В следующем же году рост зарплат может несколько успокоиться, поскольку замедлится рост экономики и спрос на дополнительную рабсилу, прежде всего в экспортирующих отраслях, уменьшится. Новые торговые ограничения и Брексит увеличивают неопределённость и уменьшают перспективы роста мировой экономики. По оценкам предприятий, их конкурентоспособность понизилась как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и достигла уровня предыдущего кризиса.