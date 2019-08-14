Swedbank: в следующем году рост экономики и зарплат замедлится

Больших изменений в цифрах рынка труда во втором квартале не произошло. Уровень занятости по-прежнему рекордно высокий, а безработица находится на чрезвычайно низком уровне.
По данным Департамента статистики, число занятых во втором квартале выросло на тысячу человек. Рост числа работников был небольшим, поскольку год назад в занятости произошёл большой скачок. Выросло число наёмных работников. В первую очередь — в секторе услуг. Число предпринимателей не изменилось.
По данным Департамента статистики, число безработных за год не изменилось. Безработица составила во втором квартале 5,1 процента. По данным Кассы по безработице, число безработных увеличилось во втором квартале по сравнению с прошлым годом на 850 человек. Больше всего выросло число безработных, не обладающих профессиональной подготовкой. На втором месте — строители.
Больше всего дефицит рабочей силы ощущается в обслуживании и строительстве
По данным Института конъюнктуры, в июле дефицит рабочей силы был главным фактором, сдерживающим коммерческую деятельность для четверти промышленных предприятий и для трети обслуживающих и строительных предприятий. Без иностранной рабочей силы дефицит был бы ещё более заметным, особенно, в строительстве. В обслуживании дефицит рабочей силы по-прежнему является смой большой проблемой для предпринимателей, в то же время в промышленности, продающей на внешнем рынке, самое большое препятствие — низкий спрос. Поскольку спрос на внешних рынках ослабевает, дефицит рабочих рук на экспортирующих предприятиях должен несколько ослабнуть. Охлаждение строительного сектора в Северных странах может увеличить интерес к возврату в Эстонию. Но найти хороших работников по-прежнему трудно.
В следующем году острота дефицита рабочей силы должна снизиться
Работники чувствуют себя сейчас на рынке труда сравнительно уверенно. Число вакансий, а также увольнений по инициативе работника по-прежнему остаётся высоким. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. По данным Налогово-таможенного департамента, во втором квартале рост средней зарплаты составил 8 процентов.
В соответствии с прогнозом Swedbank, высокий уровень занятости и низкая безработица сохранятся и во второй половине года. Дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат. Рост средней брутто-зарплаты, по оценке Swedbank, может достигнуть в этом году 8%.
В следующем же году рост зарплат может несколько успокоиться, поскольку замедлится рост экономики и спрос на дополнительную рабсилу, прежде всего в экспортирующих отраслях, уменьшится. Новые торговые ограничения и Брексит увеличивают неопределённость и уменьшают перспективы роста мировой экономики. По оценкам предприятий, их конкурентоспособность понизилась как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и достигла уровня предыдущего кризиса.
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