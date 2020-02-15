Swedbank: в этом году рынок труда должен успокоиться

Число работающих неэстонцев увеличилось в прошлом году на 8 000, а число занятых эстонцев несколько уменьшилось. Число занятых неэстонцев увеличилось, прежде всего, на предприятиях сферы услуг с заработной платой ниже средней, таких как торговля и туризм.
Данные Кассы по безработице указывают на охлаждение рынка труда
В конце января число безработных в реестре Кассы по безработице было почти на четыре тысячи больше, чем год назад. Рост безработицы больше не вызван реформой трудоспособности — безработица увеличилась только среди тех, чья работоспособность не уменьшилась. По роду занятий число ищущих работу среди операторов оборудования и машин и квалифицированных рабочих увеличилось больше всего. Помимо безработицы, по данным Кассы по безработице, выросло и число вакансий.
Ситуация в экономике и на рынке труда меняется
Ожидается, что в этом году рост замедлится, и поэтому спрос на дополнительную рабочую силу будет снижаться. Спрос на рабочую силу падает, особенно в промышленности, на которую влияет отсутствие экспортных заказов. В сфере услуг ситуация более радужная, так как быстрый рост доходов и доверия населения способствуют потреблению. Безработица должна немного увеличиться. Поскольку нехватка рабочей силы сокращается, рост заработной платы также должен несколько замедлиться. Ожидается, что рост среднемесячной брутто-зарплаты замедлится с 7,5% в прошлом году до 6,5% в этом.
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?