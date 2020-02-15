Swedbank: в этом году рынок труда должен успокоиться

Занятость в конце прошлого года была в рамках рекордного графика

В четвёртом квартале на рынке труда было 680 000 человек. Это самая большая цифра с момента восстановления независимости Эстонии. Количество занятых увеличилось, а безработных — уменьшилось. Согласно статистике, уровень безработицы в Эстонии составил всего 4,1 процента.

Число безработных, оценённое Департаментом статистики Эстонии в ходе опроса, вероятно, несколько занижено. По данным Кассы по безработице, число безработных в четвёртом квартале было на четыре тысячи больше, чем по расчётам Департамента статистики, при этом в Кассе по безработице зарегистрированы не все безработные. Статистика Кассы по безработице основана на реестре безработных, данные Департамента статистики — на опросе 5000 человек.

Число работников выросло среди неэстонцев

В 2019 году занятость в публичном секторе выросла больше, чем в частном секторе. Зарплаты в публичном секторе в последнее время также росли быстрее, чем в частном секторе. Количество работников увеличилось в сфере государственного управления и здравоохранения, а также в сфере информации и коммуникации. Количество занятых в обрабатывающей промышленности и энергетике уменьшилось.