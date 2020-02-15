Swedbank: в этом году рынок труда должен успокоиться

Показатели рынка труда в конце прошлого года были по-прежнему высокими. В этом году ожидается замедления экономического роста и охлаждения рынка труда, пишет Лийз Элмик, старший экономист Swedbank.
Занятость в конце прошлого года была в рамках рекордного графика
В четвёртом квартале на рынке труда было 680 000 человек. Это самая большая цифра с момента восстановления независимости Эстонии. Количество занятых увеличилось, а безработных — уменьшилось. Согласно статистике, уровень безработицы в Эстонии составил всего 4,1 процента.
Число безработных, оценённое Департаментом статистики Эстонии в ходе опроса, вероятно, несколько занижено. По данным Кассы по безработице, число безработных в четвёртом квартале было на четыре тысячи больше, чем по расчётам Департамента статистики, при этом в Кассе по безработице зарегистрированы не все безработные. Статистика Кассы по безработице основана на реестре безработных, данные Департамента статистики — на опросе 5000 человек.
Число работников выросло среди неэстонцев
В 2019 году занятость в публичном секторе выросла больше, чем в частном секторе. Зарплаты в публичном секторе в последнее время также росли быстрее, чем в частном секторе. Количество работников увеличилось в сфере государственного управления и здравоохранения, а также в сфере информации и коммуникации. Количество занятых в обрабатывающей промышленности и энергетике уменьшилось.
Число работающих неэстонцев увеличилось в прошлом году на 8 000, а число занятых эстонцев несколько уменьшилось. Число занятых неэстонцев увеличилось, прежде всего, на предприятиях сферы услуг с заработной платой ниже средней, таких как торговля и туризм.
Данные Кассы по безработице указывают на охлаждение рынка труда
В конце января число безработных в реестре Кассы по безработице было почти на четыре тысячи больше, чем год назад. Рост безработицы больше не вызван реформой трудоспособности — безработица увеличилась только среди тех, чья работоспособность не уменьшилась. По роду занятий число ищущих работу среди операторов оборудования и машин и квалифицированных рабочих увеличилось больше всего. Помимо безработицы, по данным Кассы по безработице, выросло и число вакансий.
Ситуация в экономике и на рынке труда меняется
Ожидается, что в этом году рост замедлится, и поэтому спрос на дополнительную рабочую силу будет снижаться. Спрос на рабочую силу падает, особенно в промышленности, на которую влияет отсутствие экспортных заказов. В сфере услуг ситуация более радужная, так как быстрый рост доходов и доверия населения способствуют потреблению. Безработица должна немного увеличиться. Поскольку нехватка рабочей силы сокращается, рост заработной платы также должен несколько замедлиться. Ожидается, что рост среднемесячной брутто-зарплаты замедлится с 7,5% в прошлом году до 6,5% в этом.
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