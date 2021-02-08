Swedbank в два раза снизил комиссию по сделкам с зарубежными акциями

После изменения прейскуранта это самая выгодная комиссия за сделку на рынке для мелких инвесторов, торгующих на европейских и американских фондовых рынках. После внесения поправок Swedbank ожидает, что в этом году количество операций с зарубежными акциями увеличится. В прошлом году в эстонском подразделении Swedbank количество сделок с акциями увеличилось в четыре раза, из них в два с половиной раза увеличились сделки с иностранными акциями.

”Только за последний год сбережения наших клиентов выросли на сотни миллионов евро, которые обычно представляют собой беспроцентные вклады на их счетах. Мы осознаем свою ответственность как крупнейший банк Эстонии и хотим предложить нашим клиентам выгодные инвестиционные возможности”, — пояснил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла. По его словам, мы должны последовать примеру Швеции, где 80% населения имеет финансовые вложения, в то время как только каждый десятый работающий человек в Эстонии вкладывает средства в добровольные пенсионные фонды третьей ступени, а тех, кто активно инвестируют в акции или фонды — менее 1%.

По словам Уллы, отмена комиссии за транзакции с балтийскими акциями была первым шагом на пути увеличения финансовых активов жителей Эстонии, на что мелкие инвесторы ответили шестикратным увеличением числа сделок на Балтийской фондовой бирже. ”Я считаю, что новый прайс-лист побудит мелких инвесторов вкладывать средства в гораздо более широкий круг соседних стран, таких как Финляндия или Швеция, и почему бы также не на крупнейшем в мире фондовом рынке в США”, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank.

По словам Уллы, в дополнение к огромному увеличению числа сделок с местными акциями, следует отметить такое положительное явление, как рост в последние годы интереса к инвестированию в целом. Также можно видеть, что растёт осведомлённость, особенно среди молодых людей, поскольку средний возраст владельцев инвестиционных счетов с годами снижается.

По словам Тармо Уллы, помимо облегчения доступа к биржевым акциям, следующая важная цель Swedbank — расширить возможности для тех клиентов, которые не хотят инвестировать в котируемые акции, но ищут возможности регулярно инвестировать, например, по 20 евро. ”В свете сегодняшних новостей о нашем прайс-листе следует сказать, что мы продолжим работать над тем, чтобы уже нынешняя чрезвычайно низкая или вообще отсутствующая плата за обслуживание, за вход в фонд и за управление им, становилась уже не на проценты, а в разы ниже рыночной”, — сказал Улла.