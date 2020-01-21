Swedbank: в ближайшее время экономический рост в Эстонии будет более умеренным
По сообщению Swedbank, в ближайшее время экономический рост в Эстонии будет более умеренным и более устойчивым.
По сообщению Swedbank, в ближайшее время экономический рост в Эстонии будет более умеренным и более устойчивым.
Мировая экономика сможет дышать немного свободнее
Хотя объёмы торговли снижаются, а неопределённость высока, перспективы роста мировой экономики несколько улучшились. Первый этап торговой сделки между США и Китаем повысит доверие к мировой экономике, несмотря на то, что дальнейшие соглашения в ближайшее время не будут достигнуты. Вероятно, не ранее, чем пройдут президентские выборы в США, которые состоятся в конце этого года. Тем не менее, временное перемирие с Китаем может спровоцировать США на оказание большего давления на Европу в торговых вопросах. Неопределённость, связанная с брекситом, уменьшилась, и некоторые экономические показатели стабилизируются. Ожидается, что рост мировой экономики продолжится такими же темпами, как и в прошлом году, но в следующем году мы ожидаем некоторого улучшения.
В этом году мы наблюдаем аналогичные тенденции в экономике зоны евро — при слабом внешнем спросе промышленный сектор будет продолжать замедлять экономический рост, в то время как сектор услуг продолжит умеренно расти. Мы ожидаем, что экономика еврозоны вырастет на 1,1% в этом году, что лишь немного медленнее, чем в прошлом году.
Экономика Скандинавии и стран Балтии до сих пор противостояла глобальной неопределённости. В то же время глобальная неопределённость и ослабление внешнего спроса оказывают негативное влияние. В этом году мы ожидаем замедления экономического роста в большинстве стран региона. Тем не менее, рынок труда остаётся сильным, а доверие потребителей высоким. Впервые в США был такой продолжительный рост — к настоящему времени уже десять лет. Мы ожидаем, что экономический рост в США продолжится в ближайшие годы, но несколько более медленными темпами, чем раньше. Экономический рост Китая постепенно замедляется. Тем не менее, основным источником беспокойства является модель роста этой страны, опирающаяся на долговую нагрузку, на которой основан глобальный экономический рост последнего десятилетия.
По нашим оценкам, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк не будут менять процентные ставки в этом и следующем году, когда меры денежно-кредитной политики подходят к концу. Это поддерживает рыночные процентные ставки на низком уровне, хотя они уже немного поднялись от своих минимальных значений.
В ближайшее время экономический рост Эстонии будет более умеренным и более устойчивым
Несмотря на ухудшение внешней среды, экономический рост в Эстонии в прошлом году был сильным. По нашим расчётам, экономика выросла на 3,7%. Однако экономический рост основных торговых партнёров Эстонии замедляется, а их спрос ослабевает, что всё больше ограничивает экспортные возможности эстонских компаний. В этом году экономический рост Эстонии также замедлится. В то же время мы не ожидаем ничего радикального — по сравнению с тем, что мы видели за последние три года, экономический рост замедляется до более умеренных и устойчивых темпов. Мы ожидаем, что экономический рост составит 2,4% в этом году и 2,5% в следующем году. В то время как в предыдущие годы экономическому росту также способствовало увеличение занятости, то есть увеличение вклада рабочей силы, в этом году рост занятости, скорее всего, замедлится, и дополнительной поддержки экономического роста не будет. Мы немного повысили прогноз роста в этом году, так как влияние более сильного, чем ожидалось, прошлогоднего роста будет перенесено и на этот год. Перспективы внешней среды также несколько лучше, чем осенью прошлого года.
Замедление экономического роста должно ослабить некоторую напряжённость на рынке труда. Несмотря на снижение спроса на рабочую силу и даже замедление роста или снижение в корпоративном секторе, ожидается, что рост номинальной заработной платы замедлится лишь незначительно. Низкая безработица, очень высокая занятость и постоянная серьёзная нехватка рабочей силы поддерживают сильный рост заработной платы. По нашим оценкам, он снизится с 7,5% в прошлом году до 6,5% в этом году, а в следующем году рост заработной платы будет на уровне 5-6%. Быстрый рост заработной платы может ещё больше увеличить затраты на оплату труда компаний, снизить их рентабельность и, следовательно, их способность инвестировать, а также конкурентоспособность.
Замедление экономического роста сдержит рост цен. Мы ожидаем, что инфляция немного снизится в этом году, в основном благодаря медленному росту расходов домашних хозяйств и цен на продукты питания. Ожидается, что инфляция останется умеренной и в следующем году. Поэтому мы ожидаем повышения цен примерно на 2% в ближайшие два года.
Быстрый рост заработной платы, умеренная инфляция и низкие процентные ставки повысили доверие потребителей и поддержали устойчивый рост потребления. Тем не менее, потребление домашних хозяйств в последние годы изменилось, наряду с ростом реальной чистой заработной платы, который замедлился в прошлом году и будет продолжать замедляться в этом и следующем году. По нашему мнению, это должно немного замедлить потребление домашних хозяйств.
Прогнозы не учитывают влияние запланированной реформы накопительной пенсии и крупных инвестиций в инфраструктуру. Мы включим потенциальное влияние этих факторов в базовый сценарий, когда будет принят законопроект о пенсионной реформе и когда будет опубликована более подробная информация о проектах строительства инфраструктуры.
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