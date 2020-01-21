Swedbank: в ближайшее время экономический рост в Эстонии будет более умеренным

Экономика Скандинавии и стран Балтии до сих пор противостояла глобальной неопределённости. В то же время глобальная неопределённость и ослабление внешнего спроса оказывают негативное влияние. В этом году мы ожидаем замедления экономического роста в большинстве стран региона. Тем не менее, рынок труда остаётся сильным, а доверие потребителей высоким. Впервые в США был такой продолжительный рост — к настоящему времени уже десять лет. Мы ожидаем, что экономический рост в США продолжится в ближайшие годы, но несколько более медленными темпами, чем раньше. Экономический рост Китая постепенно замедляется. Тем не менее, основным источником беспокойства является модель роста этой страны, опирающаяся на долговую нагрузку, на которой основан глобальный экономический рост последнего десятилетия.

По нашим оценкам, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк не будут менять процентные ставки в этом и следующем году, когда меры денежно-кредитной политики подходят к концу. Это поддерживает рыночные процентные ставки на низком уровне, хотя они уже немного поднялись от своих минимальных значений.

В ближайшее время экономический рост Эстонии будет более умеренным и более устойчивым

Несмотря на ухудшение внешней среды, экономический рост в Эстонии в прошлом году был сильным. По нашим расчётам, экономика выросла на 3,7%. Однако экономический рост основных торговых партнёров Эстонии замедляется, а их спрос ослабевает, что всё больше ограничивает экспортные возможности эстонских компаний. В этом году экономический рост Эстонии также замедлится. В то же время мы не ожидаем ничего радикального — по сравнению с тем, что мы видели за последние три года, экономический рост замедляется до более умеренных и устойчивых темпов. Мы ожидаем, что экономический рост составит 2,4% в этом году и 2,5% в следующем году. В то время как в предыдущие годы экономическому росту также способствовало увеличение занятости, то есть увеличение вклада рабочей силы, в этом году рост занятости, скорее всего, замедлится, и дополнительной поддержки экономического роста не будет. Мы немного повысили прогноз роста в этом году, так как влияние более сильного, чем ожидалось, прошлогоднего роста будет перенесено и на этот год. Перспективы внешней среды также несколько лучше, чем осенью прошлого года.