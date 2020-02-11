Swedbank в апреле закроет программу премиальных пунктов

Банк сообщает, что изменяет способ предложения льгот. Самый популярный среди клиентов подарок премиальной программы, бесплатные платежи, теперь можно будет получить в "Платежном пакете".

Премиальная программа в ее нынешнем виде завершается 30 апреля 2020 года.

Последние премиальные пункты поступят на счет клиентов банка 7 мая 2020 года, а использовать их можно будет вплоть до 31 октября 2020 года, либо до завершения срока действия накопленных пунктов, если этот срок наступит раньше.

Для того, чтобы все клиенты успели обменять накопленные бонусные пункты на подарки, с февраля можно будет заказывать до 3 подарков в месяц.