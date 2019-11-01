Swedbank установил 40 депозитных банкоматов нового поколения

По словам руководителя подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, модернизация сети банкоматов так же важна для банка, как и развитие дигитальных каналов, поскольку банкоматы позволяют выполнять и другие операции, такие как проверка остатка на счёте или осуществление платежей. ”Новые автоматы имеют сенсорный экран, который существенно повышает комфорт для клиента. Не менее важна безопасность — новые машины имеют встроенный козырёк над клавиатурой, который не позволяет посторонним видеть набор PIN-кода. Экран автомата также снабжен специальным фильтром, который скрывает информацию от посторонних глаз. Новая модель банкомата также удобна в использовании для клиентов, передвигающихся на инвалидной коляске”, — сказала Раагметс.

Депозитные банкоматы являются очень сложными и чувствительными машинами, и большинство сбоев вызвано посторонними предметами, попавшими между банкнотами. ”Мы видим, что с появлением новой модели частота сбоев значительно снизилась. Вставлять банкноты в новые аппараты следует вертикально, а вместо денежного лотка установлена корзина, позволяющая легко удалять посторонние предметы, которые могут застрять между банкнотами. Тем не менее, мы рекомендуем клиентам пересчитывать деньги, прежде чем вставлять банкноты в банкомат. Таким образом, клиент может быть уверен, что вводит правильную сумму, и что в пачке нет смятых или повреждённых банкнот”, — подчеркнула Раагметс.

Всего у Swedbank 387 банкоматов, около 1/3 из которых имеют функцию приёма денег. В среднем в банкоматах Swedbank совершается около 2 миллионов операций в месяц, 85% из которых — снятие денег и 15% — взнос наличных на счет.