Swedbank упразднил в фондах III ступени плату за выход для клиентов старше 55 лет

Председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла сообщил, что изменение было введено для того, чтобы показать клиентам важность пенсионного накопления и целесообразность использования этих денег по назначению. ”Одно из преимуществ III ступени — это, без сомнений, её гибкость. В то же время мы видим, что средства, накапливаемые к пенсионному возрасту, часто слишком легкомысленно начинают использовать досрочно, тем самым клиент теряет льготу по подоходному налогу. Согласно действующему закону, льгота по подоходному налогу применяется в случаях, когда сумма, накопленная в III ступени, начинает использоваться после достижения 55 лет. Для того чтобы мотивировать долгосрочное накопление и пользование всеми преимуществами III ступени, мы со своей стороны упразднили плату за выход для клиентов, которые уже достигли этого возраста. Мы надеемся, что это мотивирует клиентов тщательнее взвешивать решение о способе и сроках использования своих пенсионных накоплений”, — сказал Тамла.

Кроме того, в феврале этого года Swedbank вывел на рынок новый выгодный пенсионный фонд III ступени — Пенсионный фонд V100 индекс (выход ограничен). Новый фонд инвестирует все свои активы на принципах т. н. пассивного индексного инвестирования в глобальные рынки акций развитых стран. Ежегодная плата за управление фондом составляет 0,49%, и у фонда нет платы за вход и за выход.