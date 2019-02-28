Swedbank: точно оценить экономические результаты предприятий по квартальным отчетам невозможно
Квартальная отчетность не может верно отразить прибыли предприятий, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.
Квартальная отчетность не может верно отразить прибыли предприятий, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.
В соответствии с квартальными подсчетами Департамента статистики, разница в обороте и затратах корпоративного сектора увеличилась в прошлом году на 4%. Но эту цифру нельзя рассматривать в качестве прибыли корпоративного сектора (как пишет в своем пресс-релизе Департамент статистики), а лишь в качестве предварительных данных о разнице между доходами и расходами предприятий.
Этот показатель может существенно отличаться как от прибыли корпоративного сектора, так и от полученной в годовом исчислении разницы между доходами и расходами. Например, в позапрошлом году в квартальном исчислении разница между доходами и расходами предприятий была на 87% меньше указанной в годовых отчетах прибыли, а среднее различие за пять лет составило 27%.
Кроме того, поквартальное изменение разницы между доходами и расходами сильно отличается от изменений прибыли корпоративного сектора. Если в квартальном исчислении в последние годы уровень разницы между доходами и расходами предприятий не дотягивал до рекордных значений 2007 года, то по итогам года совокупная прибыль корпоративного сектора в позапрошлом году была на целую треть выше докризисных рекордов.
Прошлый год можно считать успешным для корпоративного сектора
Несмотря на эти статистические нюансы, прошлый год можно считать для корпоративного сектора удачным. По предварительным подсчетам, совокупный оборот сектора второй год подряд вырос на одну десятую, причем вторая половина года была успешнее первой.
Хотя рост расходов на рабсилу ускорился, сильный рост оборота это компенсировал, и доля расходов на рабсилу в обороте корпоративного сектора за последние три года держалась на высоком, но более-менее стабильном уровне.
В то же время и обороты предприятий в квартальных и годовых отчетах сильно различались, и различие это в последние годы увеличивалось. В позапрошлом году эта разница составила примерно 12% или 6,4 миллиарда евро в пользу годового исчисления.
При поквартальном учете не точны и объемы инвестиций
Примерно те же проблемы возникают и с учётом инвестиций предприятий. Хотя в поквартальном учете инвестиции корпоративного сектора понизились в прошлом квартале на один процент, этой цифре нельзя верить, поскольку, например, в позапрошлом году по более точной годовой статистике инвестиции предприятий были на 75% выше, чем в поквартальном учете. А в целом за последние пять лет средняя разница составила 62% в пользу готовой статистики.
К сожалению, изменений в квартальную статистику в соответствии с итогами года внесено не было. По всей видимости, методически это было бы и невозможно сделать. Но неточный учет в разрезе кварталов даёт нам искаженное представление об экономической среде. Например, если два года назад статистика показывала, что в послекризисные годы инвестиции предприятий падали четыре года подряд, то весной прошлого года выяснилось, что они падали три года подряд, а последние цифры показывают, что спад инвестиций предприятий продолжался вообще лишь два года подряд.
Исправление экономических показателей предприятий меняет и ВВП
Регулярный пересмотр ВВП менял предварительно объявленные показатели народного хозяйства не только из-за годовых отчётов предприятий, но они местами оказывали существенное влияние. Например, в 2016 году, когда последний раз ВВП меняли в соответствии с годовыми отчетами предприятий, ВВП увеличился в текущих ценах на 3,7% или на 780 миллионов евро по сравнению с предварительно опубликованной цифрой. Это сравнимо с годовой добавленной стоимостью такой сферы, как здравоохранение. Другими словами, в ходе исправления ВВП в экономический учет как бы добавилась целая сфера деятельности.
В среднем за длительный период пересмотры увеличивали показатели роста ВВП на один процентный пункт. Таким образом, первоначальный расчет как по предприятиям, так и по ВВП, сделанный на основе квартальных отчётов, недооценивал фактическое состояние дел. В то же время поправки в ВВП делаются и в других государствах. Например, в США, где рынки очень чувствительны к недооценке или переоценке экономического роста, в долгосрочной ретроспективе рост ВВП корректировался в среднем на 1 процентный пункт, то есть примерно на столько же, как и в Эстонии.
Неточная оперативная статистика ухудшает понимание положения и перспектив экономики
Расчеты, выполненные на основании более точных цифр годовых отчетов предприятий, отражаются в ВВП спустя слишком долгий промежуток времени (1,5 года), что меняет их значение для оценки экономического положения и для составления прогнозов.
Цифры, отражающие действительность полуторагодовой давности, для быстро меняющейся экономической среды имеют скорее историческую ценность.
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