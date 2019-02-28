Swedbank: точно оценить экономические результаты предприятий по квартальным отчетам невозможно

В соответствии с квартальными подсчетами Департамента статистики, разница в обороте и затратах корпоративного сектора увеличилась в прошлом году на 4%. Но эту цифру нельзя рассматривать в качестве прибыли корпоративного сектора (как пишет в своем пресс-релизе Департамент статистики), а лишь в качестве предварительных данных о разнице между доходами и расходами предприятий.

Этот показатель может существенно отличаться как от прибыли корпоративного сектора, так и от полученной в годовом исчислении разницы между доходами и расходами. Например, в позапрошлом году в квартальном исчислении разница между доходами и расходами предприятий была на 87% меньше указанной в годовых отчетах прибыли, а среднее различие за пять лет составило 27%.

Кроме того, поквартальное изменение разницы между доходами и расходами сильно отличается от изменений прибыли корпоративного сектора. Если в квартальном исчислении в последние годы уровень разницы между доходами и расходами предприятий не дотягивал до рекордных значений 2007 года, то по итогам года совокупная прибыль корпоративного сектора в позапрошлом году была на целую треть выше докризисных рекордов.

Прошлый год можно считать успешным для корпоративного сектора

Несмотря на эти статистические нюансы, прошлый год можно считать для корпоративного сектора удачным. По предварительным подсчетам, совокупный оборот сектора второй год подряд вырос на одну десятую, причем вторая половина года была успешнее первой.

Хотя рост расходов на рабсилу ускорился, сильный рост оборота это компенсировал, и доля расходов на рабсилу в обороте корпоративного сектора за последние три года держалась на высоком, но более-менее стабильном уровне.