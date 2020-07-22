Swedbank существенно поднимет плату за услуги в своих представительствах

Как информирует банк, изменения мало повлияют на клиентов интернет-банка и на тех клиентов, которые используют приложение. Изменения касаются в основном платы за услуги, предоставляемые в представительствах банка с помощью обслуживающего персонала.

Swedbank вносит в прейскурант два существенных изменения. Использовавшийся до сих пор общий прейскурант будет заменён двумя отдельными – для частных клиентов и для бизнес-клиентов. Таким образом, прейскурант будет короче, понятнее, и клиенту будет проще найти необходимую информацию. Прейскурант будет легче просматривать на мобильных устройствах.

Плата за услуги, предоставляемые в представительствах Swedbank с помощью обслуживающего персонала, изменится. В цифровых каналах клиент может совершать такие же операции дешевле или бесплатно.

Все изменения можно посмотреть на сайте Swedbank.