Swedbank существенно поднимет плату за услуги в своих представительствах

Крупнейший коммерческий банк Эстонии Swedbank AS сообщил о корректировке с 1 октября расценок на свои услуги.
Как информирует банк, изменения мало повлияют на клиентов интернет-банка и на тех клиентов, которые используют приложение. Изменения касаются в основном платы за услуги, предоставляемые в представительствах банка с помощью обслуживающего персонала.
Swedbank вносит в прейскурант два существенных изменения. Использовавшийся до сих пор общий прейскурант будет заменён двумя отдельными – для частных клиентов и для бизнес-клиентов. Таким образом, прейскурант будет короче, понятнее, и клиенту будет проще найти необходимую информацию. Прейскурант будет легче просматривать на мобильных устройствах.
Плата за услуги, предоставляемые в представительствах Swedbank с помощью обслуживающего персонала, изменится. В цифровых каналах клиент может совершать такие же операции дешевле или бесплатно.
Все изменения можно посмотреть на сайте Swedbank.
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