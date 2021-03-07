Swedbank снизил комиссии пенсионных фондов
Swedbank снизил комиссии своих пенсионных фондов, и теперь предлагает фонды с самыми выгодными в Эстонии комиссиями по всем классам риска.
Swedbank снизил комиссии своих пенсионных фондов, и теперь предлагает фонды с самыми выгодными в Эстонии комиссиями по всем классам риска.
Плата за управление пенсионными фондами Swedbank в течение последних семи лет неуклонно снижалась. С марта Swedbank снизил комиссию уникального генерационного пенсионного фонда K1990-K1999 с 0,43% до 0,33%. В результате Swedbank стал самым выгодным с точки зрения комиссионных сборов также среди фондов, инвестирующих в индексы.
"Более низкие платы означают, что у людей остаётся больше денег, полученных благодаря доходности. Swedbank также не взимает дополнительных комиссий, например, за успешность своих фондов. Первым критерием выбора пенсионного фонда является продолжительность накопительного периода, то есть возраст. Поэтому, именно исходя из возраста, Swedbank рекомендует человеку тот или иной свой пенсионный фонд. В фонде, который подходит для любой возрастной группы, теперь самые выгодные комиссии”, — говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.
Пенсионные фонды можно сравнить с точки зрения доходности и текущих сборов. Текущие сборы включают все затраты, как плату за управление, так и другие связанные с этим комиссии, такие как плата за перевод паёв и за обслуживание. Глядя на показатели доходности, Вы можете сравнивать как долгосрочные, так и краткосрочные результаты, и в соответствии с этим изменяется и рейтинг фондов. Однако комиссии у фондов являются фиксированными, и они уже удержаны из стоимости пая, от изменения которой зависит доходность.
Платы фондов с низким уровнем риска:
Фонд Платы
Пенсионный фонд Swedbank K10* 0,37%
Пенсионный фонд мировых облигаций Tuleva * 0,46%
Консервативный пенсионный фонд SEB* 0,50%
Пенсионный фонд LHV XS* 0,53%
Пенсионный фонд LHV S 0,62%
Оптимальный пенсионный фонд SEB 0,99%
* Фонд с консервативной стратегией
Платы фондов со средним уровнем риска:
Фонд Платы
Пенсионный фонд Swedbank K60 0,65%
Пенсионный фонд Swedbank K30 0,66%
Пенсионный фонд LHV M 0,86%
Энергичный пенсионный фонд SEB 0,97%
Luminor C пенсионный фонд* 1,00%
Прогрессивный пенсионный фонд SEB 1,00%
Пенсионный фонд LHV L 1,14%
Luminor A пенсионный фонд 1,39%
Luminor B пенсионный фонд 1,39%
* Фонд с консервативной стратегией
Платы фондов с высоким уровнем риска:
Фонд Платы
Пенсионный фонд Swedbank K100 0,66%
Пенсионный фонд SEB 100 0,99%
Пенсионный фонд LHV Roheline 1,01%
Пенсионный фонд LHV XL 1,13%
Luminor A Pluss пенсионный фонд 1,45%
Платы индексных фондов с высоким уровнем риска:
Фонд Платы
Пенсионный фонд Swedbank K1990-1999 индекс 0,33%
Пенсионный фонд LHV индекс 0,39%
Пенсионный Фонд SEB индекс 100 0,40%
Пенсионный фонд мировых акций Tuleva 0,42%
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