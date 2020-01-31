Swedbank снижает плату за управление фондами второй и третьей пенсионной ступени

Председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла сказал, что снижение платы связано с ростом объёма фондов, что делает управление ими более выгодным. ”В конце прошлого года объем наших пенсионных фондов достиг почти 2 миллиардов евро. В результате изменения цены наши клиенты экономят в общей сложности 5,3 миллиона евро в год на своих средствах, что в среднем составляет 17 евро на клиента”.

Снижение платы за управление фондами второй ступени в значительной степени обусловлено действующим законодательством, Swedbank же со своей стороны решил снизить плату также за управление фондами третьей ступени. Они снижаются в среднем на одну пятую, что экономит клиентам фондов третьей ступни в среднем 11 евро в год. Кроме того, Пенсионный фонд V100 станет пенсионным фондом третьей ступени с самой низкой платой за управление в Эстонии.

С февраля плата за управление пенсионными фондами Swedbank будет следующей (в скобках — прежняя плата):

Фонды второй ступени:

K10: 0,29% (0,29%)

K1990-1999: 0,41% (0,49%)

K30, K60, K100: 0,54% (0,67%)

Фонды третьей ступени:

V100 indeks: 0,29% (0,49%)

V30: 0,95% (1,2%)

V60: 1,05% (1,3%)

V100: 1,15% (1,4%)

Пенсионные фонды второй ступени Swedbank на протяжении многих лет являются наиболее выгодными активно управляемыми пенсионными фондами в Эстонии.