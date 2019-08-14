Swedbank снижает плату за управление фондами II ступени на одну пятую
В сентябре пенсионных клиентов Swedbank ждут важные изменения: плата за управление пенсионными фондами II ступени вновь снижается и изменится инвестиционная стратегия фондов.
В сентябре пенсионных клиентов Swedbank ждут важные изменения: плата за управление пенсионными фондами II ступени вновь снижается и изменится инвестиционная стратегия фондов.
В течение пяти последних лет плата за управление пенсионными фондами Swedbank неуклонно снижалась.
"Мы по-прежнему предлагаем нашим клиентам активно управляемые пенсионные фонды с самой низкой платой за управление. В этом году мы понижаем плату уже второй раз. Если в прошлом году средневзвешенная плата за управление фондами II ступени Swedbank составляла 0,82%, то с сентября этот показатель снизится до 0,66%, то есть плата снизится на этот раз на одну пятую”, — сказал председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла и добавил, что снижение платы означает, что в фонде будущего пенсионера остаётся больше денег. При нынешнем объеме пенсионных фондов Swedbank это даёт клиентам выигрыш почти в 3 миллиона евро в год.
В начале сентября также серьёзно уменьшатся инвестиционные ограничения, действовавшие для пенсионных фондов II ступени. По словам Тамла, изменения в законе существенно расширяют инвестиционные возможности пенсионных фондов.
"С сентября по всем обязательным пенсионным фондам изменятся допустимые пределы инвестирования в акции. Это позволит клиентам в длительной перспективе зарабатывать больше прибыли, поскольку, опираясь на исторический анализ финансовых рынков, можно сказать, что инвестиции с риском уровня акций в течение длительного периода предлагали лучшую доходность, чем другие инвестиционные возможности. Для отражения доли акций в фондах, мы в сентябре изменим и названия фондов II ступени. Номер в названии будет указывать на максимальную долю инвестиций в акции”.
Тамла подчеркнул, что наряду с льготной платой и изменениями инвестиционных ограничений для клиента важна и доходность фондов: "2019 год был для наших будущих пенсионеров одним из лучших за все времена: хорошие результаты продемонстрировали все обязательные и добровольные пенсионные фонды Swedbank. Наращиванию пенсионных накоплений способствовали почти все рынки акций и облигаций, в которые инвестируют фонды Swedbank”.
Плата за фонды II ступени Swedbank со 2 сентября:
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