Swedbank: слабеющий внешний спрос тормозит рост экономики Эстонии

Перспективы роста производства и экспорта ухудшились



Рост экономики Эстонии в первой половине этого года хотя и был сильным, но по секторам экономики ситуация различалась. Рост объёма производства в обрабатывающей промышленности усилился, но он не имел под собой широкой основы, а перспективы роста объёмов производства ухудшились. Производство электроэнергии резко пошло на спад из-за быстро повысившейся цены на квоты по выбросу углекислого газа. По нашему мнению как минимум в ближайшее время снижение производства энергии продолжит тормозить рост ВВП. Стали понижаться и сильно выросшие ранее объёмы строительства. С ускорением реального роста фонда зарплат рост объёма продаж предприятий розничной торговли улучшился. Если в промышленности и строительстве чувство уверенности снижается, то у потребителей чувство уверенности остаётся на высоком уровне, а в секторе обслуживания чувство уверенности с начала этого года вновь стало повышаться. Это указывает на предположительное сохранение сильного внутреннего спроса в Эстонии, по крайней мере, на ближайшее будущее. Рост импорта у главных торговых партнёров Эстонии замедлился, поэтому перспективы роста экспорта на наших промышленных предприятиях ухудшились. По нашему мнению, в этом и следующем году рост экспорта замедлится. Несмотря на сохранение низких процентных ставок, ослабление спроса и понижение чувства уверенности ограничивают инвестиции предприятий.

Дефицит рабочей силы в следующем году должен немного ослабнуть, но быстрый рост зарплат сохранится

С замедлением экономического роста понемногу ослабевает и спрос на дополнительную рабочую силу. Это в свою очередь оказывает тормозящее действие на рост зарплат и цен. Мы прогнозируем на этот год рост цен на 2,3% в связи с замедлением роста цен на электроэнергию и снижением акцизов на алкоголь. В следующем году цены должны будут расти в том же темпе, что и в этом. Инфляция повысится из-за подорожания продуктов питания, аренды жилья и услуг, связанных со свободным времяпрепровождением. В ближайшее время уровень занятости будет оставаться высоким, а безработица — низкой. Рост зарплат ускорится в этом году до 8 процентов. И хотя в связи с замедлением экономического роста и ослаблением дефицита рабочей силы рост зарплат должен немного замедлиться, он всё-таки останется сильным. По нашим оценкам, зарплаты в следующем году вырастут на 6,5%. Покупательная способность домохозяйств хотя и растёт медленнее, но умеренный рост частного потребления сохранится.

Пересмотр временных рядов ВВП может изменить точность прогноза



Публикуемый в ближайшее время Департаментом статистики обширный пересмотр ВВП может ухудшить точность цифр нашего экономического прогноза, однако на оценку перспектив изменений, происходящих в экономике это, по всей видимости, сильно не повлияет.