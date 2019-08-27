Swedbank: слабеющий внешний спрос тормозит рост экономики Эстонии

Политическая турбулентность негативно влияет на мировую экономику.
Вызванная торговым конфликтом между США и Китаем, а также брекситом нестабильность усиливает геополитическую напряжённость в мире. Объём производства в обрабатывающей промышленности уже начал снижаться в целом ряде стран, что оказывает влияние на экономику в целом. В еврозоне рост экономики замедлится в этом году до 1,1%, а в следующем году рост экономики, по нашему мнению, будет ещё слабее. Центробанки активизировали свою деятельность, но их возможности ограниченны. Мы считаем, что Европейский центробанк в ближайшее время понизит процентные ставки по вкладам и продолжит готовить общественность к своим будущим решениям. Среда низких процентных ставок должна в ближайшее время сохраниться. Кроме того, мы ожидаем возобновления программы скупки активов. Хотя в нынешней ситуации фискальная политика может оказаться эффективнее финансовой политики, но и она может оказаться замедленной и недостаточной для преодоления замедления в экономике.
Слабеющий внешний спрос тормозит рост экономики Эстонии
Несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, рост экономики Эстонии в первой половине текущего года был сильным. Во второй же половине года рост должен замедлиться. По нашим прогнозам, экономика Эстонии в этом году вырастет на 3,3%. Ухудшение внешней среды, по-видимому, будет углубляться, что в следующем году приведёт к замедлению нашего экономического роста до 2,3 процента.
Перспективы роста производства и экспорта ухудшились
Рост экономики Эстонии в первой половине этого года хотя и был сильным, но по секторам экономики ситуация различалась. Рост объёма производства в обрабатывающей промышленности усилился, но он не имел под собой широкой основы, а перспективы роста объёмов производства ухудшились. Производство электроэнергии резко пошло на спад из-за быстро повысившейся цены на квоты по выбросу углекислого газа. По нашему мнению как минимум в ближайшее время снижение производства энергии продолжит тормозить рост ВВП. Стали понижаться и сильно выросшие ранее объёмы строительства. С ускорением реального роста фонда зарплат рост объёма продаж предприятий розничной торговли улучшился. Если в промышленности и строительстве чувство уверенности снижается, то у потребителей чувство уверенности остаётся на высоком уровне, а в секторе обслуживания чувство уверенности с начала этого года вновь стало повышаться. Это указывает на предположительное сохранение сильного внутреннего спроса в Эстонии, по крайней мере, на ближайшее будущее. Рост импорта у главных торговых партнёров Эстонии замедлился, поэтому перспективы роста экспорта на наших промышленных предприятиях ухудшились. По нашему мнению, в этом и следующем году рост экспорта замедлится. Несмотря на сохранение низких процентных ставок, ослабление спроса и понижение чувства уверенности ограничивают инвестиции предприятий.
Дефицит рабочей силы в следующем году должен немного ослабнуть, но быстрый рост зарплат сохранится
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С замедлением экономического роста понемногу ослабевает и спрос на дополнительную рабочую силу. Это в свою очередь оказывает тормозящее действие на рост зарплат и цен. Мы прогнозируем на этот год рост цен на 2,3% в связи с замедлением роста цен на электроэнергию и снижением акцизов на алкоголь. В следующем году цены должны будут расти в том же темпе, что и в этом. Инфляция повысится из-за подорожания продуктов питания, аренды жилья и услуг, связанных со свободным времяпрепровождением. В ближайшее время уровень занятости будет оставаться высоким, а безработица — низкой. Рост зарплат ускорится в этом году до 8 процентов. И хотя в связи с замедлением экономического роста и ослаблением дефицита рабочей силы рост зарплат должен немного замедлиться, он всё-таки останется сильным. По нашим оценкам, зарплаты в следующем году вырастут на 6,5%. Покупательная способность домохозяйств хотя и растёт медленнее, но умеренный рост частного потребления сохранится.
Пересмотр временных рядов ВВП может изменить точность прогноза
Публикуемый в ближайшее время Департаментом статистики обширный пересмотр ВВП может ухудшить точность цифр нашего экономического прогноза, однако на оценку перспектив изменений, происходящих в экономике это, по всей видимости, сильно не повлияет.
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