Swedbank: сильный внутренний спрос способствует росту оборота

На протяжении длительного периода чувство уверенности эстонских потребителей росло, и сейчас оно выше долгосрочных средних показателей, но далеко отстаёт от эйфории потребительского бума 2006-2007 годов. По мнению жителей Эстонии, их финансовое положение улучшилось, и на предстоящий год они с точки зрения финансов смотрят с возрастающим оптимизмом. Несмотря на то, что находящиеся в банках вклады домохозяйств по-прежнему растут очень быстро (в первом квартале рост год к году составил 10%), они испытывают всё меньше уверенности в отношении увеличения своих накоплений. В то же время доля накоплений у домохозяйств Эстонии по отношению к их доходам уже длительное время находится на сравнительно хорошем уровне — в районе среднего показателя по ЕС, выше, чем в Латвии, Литве и Финляндии, но ниже, чем в Швеции.

Быстрый рост зарплат повышает покупательную способность населения

Важное место в росте чувства уверенности эстонских потребителей занимает очень быстрый рост зарплат, который значительно опережает инфляцию и повышает их покупательную способность. Дефицит рабочей силы в ближайшее время продолжит подстёгивать рост зарплат, инфляция немного замедлится и покупательная способность потребителей продолжит расти. В то же время следует учитывать, что реальный рост нетто-зарплаты в этом году замедлится. Влияние этого фактора на потребление и на розничную торговлю будет зависеть от сохранения чувства уверенности потребителей. При этом последние годы показывают, что рост потребления в более широком смысле, чем лишь потребление в розничной торговле, шёл в ногу с реальным ростом зарплаты нетто.

Жители Эстонии всё больше тратят за рубежом

Покупательная способность населения Эстонии растёт, но всё больше объёма потребления приходится на траты в других странах. Расходы нерезидентов в Эстонии в денежном выражении хотя и увеличились, но в отношении объёма всего увеличившегося частного потребления они в последние четыре года даже снизились. То есть вклад нерезидентов в частное потребление Эстонии понемногу снижается. Вдобавок к фонду зарплат в Эстонии доходы эстонских резидентов за рубежом в прошлом году составили 336 миллионов евро (по официальной статистике), что добавляет примерно 3% к выплаченным работникам в Эстонии вознаграждениям. И хотя эта сумма с годами немного увеличилась, доля заработков рабочей силы за рубежом уменьшилась по отношению к расходам на рабочую силу в Эстонии. Основная причина состоит в снижении заработков наших резидентов в Финляндии.

Сильный внутренний спрос должен в первую очередь помочь росту в Эстонии пищевой промышленности

Сильный внутренний спрос должен сыграть позитивную роль в выпуске эстонских продуктов питания и напитков, рост оборота которых в первую очередь зависит от внутреннего рынка. Если предприятия обрабатывающей промышленности получают на внутреннем рынке в среднем треть своего оборота, то пищевая промышленность — примерно две трети оборота. В противоположность Эстонии среднее чувство уверенности потребителей в целом по Евросоюзу с начала прошлого года ослабло.

Конкуренция сдерживает рост цен в розничной торговле

Хотя внутренний спрос в ближайшее время сохранится на высоком уровне, это не должно вызвать серьёзного ускорения роста цен в розничной торговле. Рост цен сдерживается постоянно растущей конкуренцией в розничной торговле. Мы считаем, что рост потребительских цен в этом году замедлится. Однако быстрый рост цен и сильный спрос должны скорее повысить цены различных услуг, особенно там, где используется больше всего рабочей силы.

Внутренний спрос увеличивает импорт потребительских товаров

Поскольку Эстония импортирует значительную часть потребительских товаров (доля потребительских товаров в общем импорте составляет примерно четверть), то рост нашего внутреннего потребления увеличит импорт. Импорт потребительских товаров станет вкладом добавленной стоимости для нашей экономики, если предприятия розничной торговли смогут увеличить свою прибыль благодаря продаже этих товаров. Однако рост прибыли ограничивается (как и в большинстве других сфер деятельности) быстрым ростом расходов на рабочую силу и прочих расходов. По предварительным данным, прибыль предприятий розничной торговли уменьшилась.

Всё больше покупок совершается через интернет, и электронная торговля имеет большой потенциал роста

Растущий внутренний спрос придал инвесторам уверенности для расширения существующих и строительства новых торговых площадей. В то же время найти арендаторов на торговые площади становится всё труднее. Если рассматривать только торговые центры, то по данным компании Colliers, в прошлом году 53% таких площадей было сконцентрировано в Таллинне. Но всё больше покупок совершается через интернет. По данным Банка Эстонии, жители Эстонии в первом квартале этого года совершили интернет-покупок на одну пятую больше, чем в прошлом году, причём покупок в эстонских и зарубежных веб-магазинах было совершено примерно поровну. В соответствии с исследованием компании Kantar TNS, доля электронных покупок физических товаров в Эстонии составляет 8,2% и потенциал роста этой доли ещё довольно велик.