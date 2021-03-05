Swedbank предупреждает: в ближайшие месяцы рост цен ускорится

Мороз поднял цену на электроэнергию

В феврале цены выросли по сравнению с прошлым годом на 0,6 процента. Рост цен ускорился, поскольку в течение месяца подорожали моторное топливо и электроэнергия. Холодная погода увеличила спрос на электроэнергию. В феврале этого года средняя температура воздуха была -6 °С, а год назад было +2 °С.

Восстановление мировой экономики ведёт к росту нефтяных цен

Транспорт в прошлом месяце всё ещё был дешевле, чем год назад. На цену моторного топлива повлияло снижение акциза на дизельное топливо. Однако в феврале цена на нефть продолжила расти, впервые за долгое время превысив отметку в 60 долларов. В евро цена на нефть в феврале снова оказалась на уровне, сопоставимом с уровнем годичной давности, а не намного ниже, как до этого. В начале марта чёрное золото стало ещё дороже, поскольку OPEC+ решила продолжить ограничения на добычу. Фьючерсы указывают, что цены на нефть останутся выше 60 долларов до конца этого года.

Хотя автомобилистам не нравится рост цен на моторное топливо, это всё же означает улучшение состояния мировой экономики. Вакцины от коронавируса вселяют надежду. К настоящему времени во всем мире вакцинировано 280 миллионов человек. Например, в Соединённом Королевстве почти треть населения уже получила одну инъекцию, а в Соединённых Штатах Америки — каждый шестой. В Эстонии первую дозу получили 7 процентов населения.

Продукты питания подешевели

Снижение цен на продукты питания было вызвано падением цен на свежую рыбу и на картофель. Цена лосося в феврале оставалась низкой. В то же время предложение лосося сократилось в последние недели из-за холодной погоды, и спрос в Азии быстро вырос. Это привело к быстрому росту цен на эту рыбу.

Между продуктовыми магазинами идёт острая конкуренция, которая, вероятно, усилится с открытием магазинов Lidl. В то же время спрос на продукты питания остаётся высоким, и недавние ограничения заставляют людей делать покупки именно в продуктовых магазинах. Хотя размещение за ​​год значительно подешевело, цены в точках питания не снизились.