Swedbank предоставил платежный отпуск по кредитам для 7000 частных лиц

По ипотечным кредитам в случае временных трудностей платежный отпуск по основной части кредита может достигать одного года.

"Мы не меняем условия кредитного договора (не повышаем проценты) при оформлении платёжного отпуска, призванного предотвратить экономические проблемы, возникающие из-за чрезвычайного положения, и не применяем комиссионный сбор при внесении изменений", - сообщает банк.

На сегодняшний день банк удовлетворил ходатайства почти 7000 частных лиц о предоставлении платежного отпуска на общую сумму 162 миллиона евро. Также оформлен кредитный отпуск более чем для 1300 компаний. Общая сумма отсроченных платежей по кредитам уже превысила 50 млн евро и касается кредитов, выданных на 821 млн евро.