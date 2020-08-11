Swedbank предлагает клиентам новую возможность
Частные и бизнес-клиенты Swedbank получили возможность добавить в свой интернет-банк Swedbank в Эстонии счета Swedbank в Латвии и Литве, а также счёт LHV Bank.
Частные и бизнес-клиенты Swedbank получили возможность добавить в свой интернет-банк Swedbank в Эстонии счета Swedbank в Латвии и Литве, а также счёт LHV Bank.
До сих пор у клиентов Swedbank была такая возможность со счетами в банках SEB в Эстонии, Латвии или Литве. Добавив счета других банков в интернет-банк Swedbank, клиент также может инициировать платежи с них, используя интернет-банк Swedbank. Помимо услуги инициирования платежей, можно просматривать информацию о своей учётной записи по счетам в других банках. Swedbank начал предлагать услуги инициирования платежей со счетов различных банков в мае этого года, став первым банком в странах Балтии, который вышел на рынок с таким решением.
”Мы хотим, чтобы наши клиенты могли воспользоваться возможностями, предлагаемыми решением Open Banking, и иметь возможность вести свои повседневные финансовые дела через один аккаунт. В настоящее время клиенты Swedbank могут просматривать остатки на счетах и историю операций по счетам, находящимся в других банках, в интернет-банке, а также инициировать платежи с этих счетов. Таким образом, клиент может получить обзор своих финансов и в других банках через интернет-банк своего домашнего банка, а также с комфортом управлять всеми своими счетами после входа в один аккаунт”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.
Чтобы использовать новую функцию, частные и бизнес-клиенты Swedbank должны войти в интернет-банк Swedbank и в разделе ”Повседневные операции” под пунктом меню ”Информация о счёте” выбрать ”Выписка со счета”. Чтобы отобразить выписку из другого банковского счёта, следует выбрать нужный IBAN-счёт из раскрывающегося меню.
Клиенты Swedbank, желающие воспользоваться возможностью делать выписки со счёта или другими функциями, должны сначала добавить свой счёт в другом банке в интернет-банк Swedbank.
Внедрение услуги информации о счёте и инициирования платежей является прямым результатом принятой в 2018 году Второй директивы Европейского союза о платёжных услугах (PSD2), которая вступила в силу 14 сентября 2019 года. PSD2 направлена на содействие развитию более интегрированных и более удобных финансовых услуг.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда инфицированный коронавирусом начинает заражать
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Туристы показали видео "кладбища" медуз в Бердянске
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"