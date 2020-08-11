Swedbank предлагает клиентам новую возможность

До сих пор у клиентов Swedbank была такая возможность со счетами в банках SEB в Эстонии, Латвии или Литве. Добавив счета других банков в интернет-банк Swedbank, клиент также может инициировать платежи с них, используя интернет-банк Swedbank. Помимо услуги инициирования платежей, можно просматривать информацию о своей учётной записи по счетам в других банках. Swedbank начал предлагать услуги инициирования платежей со счетов различных банков в мае этого года, став первым банком в странах Балтии, который вышел на рынок с таким решением.

”Мы хотим, чтобы наши клиенты могли воспользоваться возможностями, предлагаемыми решением Open Banking, и иметь возможность вести свои повседневные финансовые дела через один аккаунт. В настоящее время клиенты Swedbank могут просматривать остатки на счетах и ​​историю операций по счетам, находящимся в других банках, в интернет-банке, а также инициировать платежи с этих счетов. Таким образом, клиент может получить обзор своих финансов и в других банках через интернет-банк своего домашнего банка, а также с комфортом управлять всеми своими счетами после входа в один аккаунт”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Чтобы использовать новую функцию, частные и бизнес-клиенты Swedbank должны войти в интернет-банк Swedbank и в разделе ”Повседневные операции” под пунктом меню ”Информация о счёте” выбрать ”Выписка со счета”. Чтобы отобразить выписку из другого банковского счёта, следует выбрать нужный IBAN-счёт из раскрывающегося меню.

Клиенты Swedbank, желающие воспользоваться ​​возможностью делать выписки со счёта или другими функциями, должны сначала добавить свой счёт в другом банке в интернет-банк Swedbank.

Внедрение услуги информации о счёте и инициирования платежей является прямым результатом принятой в 2018 году Второй директивы Европейского союза о платёжных услугах (PSD2), которая вступила в силу 14 сентября 2019 года. PSD2 направлена на содействие развитию более интегрированных и более удобных финансовых услуг.