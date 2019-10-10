Swedbank предлагает анализ акций от ведущего инвестиционного банка Европы Kepler Cheuvreux

Мы рады, что наши клиенты смогут читать европейский топ-анализ. Это даёт хорошее представление о том, что думают ведущие европейские аналитики о положении дел и перспективах развития крупнейших компаний в регионе. Клиенты получат сводку анализа, а также рекомендации и целевую цену на эстонском языке. Первоначально можно будет ознакомиться с анализом по следующим компаниям: Telia Company, Deutsche Telekom, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Volkswagen AG, Volvo AB, Nokia Corporation, Ericsson, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Corporation, Neste Corporation, Fortun Oyj, Equinor ASA ”Hennes & Mauritz AB, Outokumpu Oyj, Nestle SA. Все анализы публикуются в блоге Swedbank Kukkur.

Kepler Cheuvreux — это ведущий европейский поставщик финансовых услуг, имеющий представительства в четырнадцати крупных финансовых центрах по всему миру, включая Северную Америку. Штаб-квартира компании находится в Париже. Kepler Cheuvreux специализируется на корпоративных финансах, брокерских операциях и анализе ценных бумаг. Партнёрами компании являются Swedbank, UniCredit, Credit Agricole CIB и Rabobank. 120 аналитиков Kepler пишут обзоры по акциям более 1000 компаний.