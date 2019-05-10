Swedbank: позитивная миграция не решит проблему дефицита рабочей силы

Снижается также численность женщин детородного возраста. Позитивное сальдо миграции за четыре последних года привело в Эстонию 15 700 человек (в прошлом году более 7000), в то же время снижение за счёт негативного естественного прироста составило 5800 человек (в прошлом году примерно 1400).

Уже четвёртый год подряд позитивному сальдо миграции способствует быстрый рост жизненного уровня в Эстонии. Наш ВВП на душу населения по паритету покупательной способности повысился по отношению к среднему показателю ЕС до 79 процентов (в начале прошлого десятилетия он составлял всего 42%, а в начале этого десятилетия 65%). Различия в зарплатах также быстро сокращались: если в 2000 году нетто-зарплата в Эстонии была в 5,4 раза ниже, чем в ЕС, то в 2010 году в 2,6 раза, а сейчас примерно 2 раза. При сравнении с Финляндией эти цифры составили соответственно 5,7 раза, 3,6 раза и примерно 2,5 раза.

Если рассматривать отдельно цифры иммиграции и эмиграции, то большинство в том и другом случае принадлежит гражданам Эстонии (в прошлом году соответственно 45 и 63%), но в целом в сальдо миграции доля граждан Эстонии составляет всего 18%.

Позитивное сальдо миграции оказывает положительное воздействие на занятость в Эстонии. Хотя численность людей в возрасте 20-64 лет уменьшается, этот спад за последние четыре года (а особенно в прошлом году) замедлился. В прошлом году большая часть чистого притока (точнее 89%) в большинстве своём была достигнута именно за счёт этой возрастной группы, а средний показатель за четыре года составил 80%.