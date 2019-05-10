Swedbank: позитивная миграция не решит проблему дефицита рабочей силы

Безусловно позитивным следует назвать тот факт, что в последние годы население Эстонии за счёт чистого притока увеличилось. Однако естественный прирост, к сожалению, оказался негативным, и даже несмотря на рост коэффициента рождаемости, он ещё не достиг уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Снижается также численность женщин детородного возраста. Позитивное сальдо миграции за четыре последних года привело в Эстонию 15 700 человек (в прошлом году более 7000), в то же время снижение за счёт негативного естественного прироста составило 5800 человек (в прошлом году примерно 1400).
Уже четвёртый год подряд позитивному сальдо миграции способствует быстрый рост жизненного уровня в Эстонии. Наш ВВП на душу населения по паритету покупательной способности повысился по отношению к среднему показателю ЕС до 79 процентов (в начале прошлого десятилетия он составлял всего 42%, а в начале этого десятилетия 65%). Различия в зарплатах также быстро сокращались: если в 2000 году нетто-зарплата в Эстонии была в 5,4 раза ниже, чем в ЕС, то в 2010 году в 2,6 раза, а сейчас примерно 2 раза. При сравнении с Финляндией эти цифры составили соответственно 5,7 раза, 3,6 раза и примерно 2,5 раза.
Если рассматривать отдельно цифры иммиграции и эмиграции, то большинство в том и другом случае принадлежит гражданам Эстонии (в прошлом году соответственно 45 и 63%), но в целом в сальдо миграции доля граждан Эстонии составляет всего 18%.
Позитивное сальдо миграции оказывает положительное воздействие на занятость в Эстонии. Хотя численность людей в возрасте 20-64 лет уменьшается, этот спад за последние четыре года (а особенно в прошлом году) замедлился. В прошлом году большая часть чистого притока (точнее 89%) в большинстве своём была достигнута именно за счёт этой возрастной группы, а средний показатель за четыре года составил 80%.
Пока рост занятости в Эстонии был довольно хорошим. Вдобавок к тру дозанятым резидентам, страдающей от дефицита рабочей силы Эстонии пришли на помощь иностранцы с краткосрочным разрешением на работу и срочным видом на жительство (в прошлом году их было примерно 22 500 человек).
В то же время, если посмотреть на структурный состав населения, то видно, что доля людей в возрасте 20-64 лет снижается, а доля тех, кому более 65 лет — растёт. Снижение доли молодых, при росте доли пожилых людей, вызвало в последние 14 лет ситуацию, при которой в предстоящее десятилетие на рынок труда выйдет меньше людей. Правда, за последние шесть лет этот показатель (демографический индекс напряжённости на рынке труда) улучшился, однако по-прежнему молодых людей, выходящих на рынок труда меньше, чем число уходящих с этого рынка пожилых людей. Выросла также доля иждивенцев, то есть число жителей нетрудового возраста на каждого жителя трудового возраста. Если 10 лет назад доля иждивенцев составляла 48%, то к прошлому году этот показатель повысился до 56 процентов.
Доля трудоспособных людей (в возрасте 20-64 лет) упала за последние 7 лет до 59,4%, и теперь стала примерно такой же, как 30 лет назад. Тогда доля молодых была существенно выше, а доля пожилых — ниже. В соответствии с последним прогнозом Департамента статистики, доля этой возрастной группы к 2030 году упадёт до 55 процентов, то есть возрастёт доля иждивенцев. А это вызовет необходимость крупного перераспределения и увеличит нагрузку на госбюджет.
Правда, нынешний прогноз Департамента статистики, похоже, слишком пессимистичен (например, в начале этого года фактическая численность населения на 20-23 тысячи человек превысила спрогнозированный). В то же время, даже если Департамента статистики поменяет прогноз на более позитивный, нынешний уровень притока пропорции существенно не изменит