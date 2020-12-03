Swedbank постепенно делает все продукты и инвестиции экологически безопасными

Один из новейших продуктов Swedbank — льготный лизинг при покупке экологически чистых автомобилей. Статистика показывает, что в Эстонии больше всего автомобилей возрастом от 10 лет и старше, треть из которых имеют дизельный двигатель старого типа, который больше загрязняет окружающую среду. В то же время явно растёт интерес к экологически чистым автомобилям. По данным опроса, который мы провели в апреле 2019 года, при выборе своего нынешнего автомобиля экологичность считали важным фактором только 4% респондентов. Что же касается следующего автомобиля, то 25% опрошенных собираются купить автомобиль с гибридным двигателем, а 8% видят себя в будущем владельцами электромобиля.

Мы предлагаем покупателю нового или подержанного экологичного автомобиля процентную ставку от 1,49%. Процентная ставка зависит от количества CO2, выбрасываемого автомобилем. Кроме того, покупатель экологичного автомобиля в течение первого года действия лизингового договора получит страхование каско на 10% дешевле.

Аналогичная проблема возникает с устаревшим жилым фондом Эстонии, для которого мы начали предлагать кредиты на реконструкцию с целью повышения энергоэффективности. Около 33% энергии, потребляемой в Эстонии, расходуется на жилые дома, и поэтому важно сделать их более энергоэффективными. Сумма кредита для повышения энергоэффективности жилья начинается с 20 000 евро, а процентная ставка — от 1,99%.

Третий наш экологически чистый финансовый продукт связан с солнечной энергией. Мы дополняем наш ассортимент устойчивых финансовых решений кредитами для покупки солнечных панелей. Мы предлагаем кредит на срок до 10 лет в размере от 3000 до 20 000 евро для покупки или установки солнечных панелей. Эти кредиты также имеют более благоприятную, 4,9%-ную ставку.

Помимо продуктов, в наших инвестициях также важна устойчивость: все пенсионные фонды Swedbank инвестируют ответственно и экологически безвредно. Пенсионные фонды имеют долгосрочную перспективу, поэтому мы убеждены, что учет критериев устойчивости в инвестиционном процессе также приведёт к более высокой доходности и снижению рисков в долгосрочной перспективе.