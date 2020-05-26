Swedbank: последствия коронакризиса только начинают сказываться на строительном секторе

Рост объёмов строительства был поддержан ростом строительства как зданий, так и сооружений. Если объёмы строительства сооружений в прошлом году снижались, то в первом квартале этого года эти объёмы увеличились на 20%. Рост объёмов строительства зданий восстановился уже в последнем квартале прошлого года, и этот рост продолжился в начале текущего года (7%). Поскольку доля строительства зданий в первом квартале составила 77% от общего объёма строительства, его влияние было очень сильным.

Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году доля выполненных за рубежом строительных работ составляла в среднем 8%, то в первом квартале этот показатель составил 7%.

Кризис скажется на строительстве с задержкой

Последствия коронакризиса ощущаются в экономике беспрецедентными темпами, что приводит к очень резкому падению спроса и увеличению числа безработных во многих секторах. Как и в торговле, промышленности и сфере услуг, чувство уверенности в строительных компаниях в апреле резко упало — до уровня 2008 года. Однако, в отличие от других секторов, более серьёзные последствия кризиса проявятся в строительном секторе с задержкой. В ближайшем будущем строительство будет продолжено на основе существующих договоров, но из-за отсрочки инвестиционных решений компаний спрос на коммерческую недвижимость упадёт, в то время как запланированные государственные инвестиции смогут поддержать строительный сектор.

Неуверенность в будущем резко снизила спрос на рынке жилья

В первом квартале было построено на 8% больше жилья, а разрешений на строительство было выдано на 28% больше, чем годом ранее. Запасы выставленных на продажу квартир в первом квартале снова немного выросли по сравнению с концом 2019 года, но на это в основном повлияли проекты застройки, которые были добавлены к продажам только на бумаге. В то время как текущие проекты в основном будут завершены, многие из запланированных новых проектов, скорее всего, будут приостановлены, а это означает, что предложение новых проектов на самом деле немного ниже. В отличие от предыдущего финансового кризиса, когда на рынке недвижимости был бум, в последние годы этот рынок отличался сбалансированностью спроса и предложения.