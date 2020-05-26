26.05.2020, 16:53

Swedbank: последствия коронакризиса только начинают сказываться на строительном секторе


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Ehitusplatsidel pole tööd seni veel peatatud ja ehitusfirmade juhid ei usu, et valitsus ka nii karmide piirangute teed läheb.
Ehitusplatsidel pole tööd seni veel peatatud ja ehitusfirmade juhid ei usu, et valitsus ka nii karmide piirangute teed läheb.Foto: Rauno Volmar

Последствия кризиса не повлияли на объёмы строительства в первом квартале. В первом квартале этого года объём строительства в Эстонии увеличился на 10% в годовом сравнении.

Рост объёмов строительства был поддержан ростом строительства как зданий, так и сооружений. Если объёмы строительства сооружений в прошлом году снижались, то в первом квартале этого года эти объёмы увеличились на 20%. Рост объёмов строительства зданий восстановился уже в последнем квартале прошлого года, и этот рост продолжился в начале текущего года (7%). Поскольку доля строительства зданий в первом квартале составила 77% от общего объёма строительства, его влияние было очень сильным.

Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году доля выполненных за рубежом строительных работ составляла в среднем 8%, то в первом квартале этот показатель составил 7%.

Кризис скажется на строительстве с задержкой

Последствия коронакризиса ощущаются в экономике беспрецедентными темпами, что приводит к очень резкому падению спроса и увеличению числа безработных во многих секторах. Как и в торговле, промышленности и сфере услуг, чувство уверенности в строительных компаниях в апреле резко упало — до уровня 2008 года. Однако, в отличие от других секторов, более серьёзные последствия кризиса проявятся в строительном секторе с задержкой. В ближайшем будущем строительство будет продолжено на основе существующих договоров, но из-за отсрочки инвестиционных решений компаний спрос на коммерческую недвижимость упадёт, в то время как запланированные государственные инвестиции смогут поддержать строительный сектор.

Неуверенность в будущем резко снизила спрос на рынке жилья

В первом квартале было построено на 8% больше жилья, а разрешений на строительство было выдано на 28% больше, чем годом ранее. Запасы выставленных на продажу квартир в первом квартале снова немного выросли по сравнению с концом 2019 года, но на это в основном повлияли проекты застройки, которые были добавлены к продажам только на бумаге. В то время как текущие проекты в основном будут завершены, многие из запланированных новых проектов, скорее всего, будут приостановлены, а это означает, что предложение новых проектов на самом деле немного ниже. В отличие от предыдущего финансового кризиса, когда на рынке недвижимости был бум, в последние годы этот рынок отличался сбалансированностью спроса и предложения.

Падение активности сделок на рынке жилья проявилось беспрецедентными темпами. Из-за ограничений, введённых для противодействия распространению вируса, рынок квартир резко упал во второй половине марта. В апреле количество сделок на таллиннском рынке квартир сократилось на 43% по сравнению с предыдущим годом. Хотя май ещё не закончился, и сделки отражаются в статистике с задержкой, мы видим, что, несмотря на постепенное ослабление ограничений, количество сделок в мае также сократится примерно на 40%. Несмотря на резкое снижение спроса на жилье, влияние на цены ещё не проявилось. Рост цен был обусловлен завершением новых проектов, так как договоры заключаются на основе ранее заключенных соглашений, а цены на новые объекты в среднем на 30% дороже, чем цены на квартиры на вторичном рынке.

Оценка, которую домохозяйства дают своему будущему финансовому положению, в апреле резко упала — до уровня 2008 года. После введения чрезвычайного положения расходы домохозяйств сократились, что увеличило их сбережения. В то же время, продолжающийся рост числа безработных и замедление или снижение роста заработной платы означают снижение доходов домохозяйств и сокращение сбережений. Таким образом, если сразу после введения чрезвычайного положения решение о покупке жилья откладывалось в основном из-за введения ограничений, то впредь отсрочку принятия решений о покупке жилья повлекут за собой финансовое положение домохозяйств и неопределённость в отношении будущего.

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