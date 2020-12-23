Swedbank: последняя возможность присоединиться к III пенсионной ступени в этом году

Присоединиться к третьей ступени в конторах Swedbank в этом году могут только те, у кого уже есть действующее бронирование на эту операцию. Всё свободное время зарезервировано до конца года, поэтому новое бронирование для оформления присоединения к III ступени в этом году уже невозможно.

Совершеннолетние владельцы счетов могут присоединиться к третьей пенсионной ступени в интернет-банке. Большой интерес клиентов напрямую связан с поправкой к закону, которая вступит в силу в новом году. В соответствии с этой поправкой, те, кто приступит к накоплению в 2020 году, сохранят возможность воспользоваться накопленными деньгами на более выгодных условиях с 55 лет. Чтобы воспользоваться поправкой, важно, чтобы пенсионный счёт третьей ступени был открыт в интернет-банке не позднее 28 декабря. До этого же срока, то есть до 28 декабря, необходимо сделать и первый взнос. Для несовершеннолетних в этом году открыть III ступень в интернет-банке больше нельзя.

”Мы рады видеть, что интерес людей к третьей пенсионной ступени возрос, что люди поняли необходимость к ней присоединиться. Для того чтобы от третьей ступени была польза, важно продолжить в новом году делать регулярные взносы. Тем, кто не присоединится к третьей ступени в этом году, это целесообразно будет сделать в ближайшие годы. Клиенты, присоединившиеся к третьей ступени с 2021 года, смогут воспользоваться своими пенсионными накоплениями с более выгодной ставкой подоходного налога за пять лет до наступления пенсионного возраста”, — прокомментировал руководитель сферы пенсионных и инвестиционных услуг Swedbank Ярно Эдур.

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