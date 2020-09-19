19.09.2020, 16:50

Swedbank подозревают в нарушении рыночных правил

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Swedbank подозревают в нарушении рыночных правил
Foto: Tiit Blaat

Финансовая инспекция Швеции проводит расследование в отношении Swedbank и подозревает банк в нарушении рыночных правил, пишет dv.ee. Об этом заявил Шведский центральный банк, соответствующее уведомление было передано в Swedbank.

Шведское бюро по экономическим преступлениям подозревает, что в конце февраля Swedbank сообщил 15-ти своим крупнейшим клиентам о передаче, готовящейся на шведском телевидении.

Как писал Äripäev, в передаче рассказывалось о переводах миллиардов евро, которые были совершены между клиентами Swedbank и Danske Bank, в отношении всех клиентов был установлен высокий уровень риска. В марте прошлого года бюро по экономическим преступлениям также провело обыски в шведских офисах Swedbank.

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