Swedbank подозревают в нарушении рыночных правил

Финансовая инспекция Швеции проводит расследование в отношении Swedbank и подозревает банк в нарушении рыночных правил, пишет dv.ee. Об этом заявил Шведский центральный банк, соответствующее уведомление было передано в Swedbank.
Шведское бюро по экономическим преступлениям подозревает, что в конце февраля Swedbank сообщил 15-ти своим крупнейшим клиентам о передаче, готовящейся на шведском телевидении.
Как писал Äripäev, в передаче рассказывалось о переводах миллиардов евро, которые были совершены между клиентами Swedbank и Danske Bank, в отношении всех клиентов был установлен высокий уровень риска. В марте прошлого года бюро по экономическим преступлениям также провело обыски в шведских офисах Swedbank.
Соловьев назвал Ефремова ничтожеством, у которого нет раскаяния
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда