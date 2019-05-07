Swedbank: пищевая промышленность ориентируется на автоматизацию

В соответствии со свежим исследованием Swedbank, промышленники, занимающиеся производством пищевых продуктов, всё больше внимания уделяют автоматизации и сотрудничеству с научными и образовательными учреждениями. Но основной дефицит — специалисты в данной области, что может ограничить инвестиции в новые технологии.
„Мы рады отметить, что 69% предприятий сектора планируют наращивать добавленную стоимость путём автоматизации, и что каждые четыре предприятия из десяти планируют это делать в сотрудничестве с научными и образовательными учреждениями. В течение следующих двух лет планируется повысить добавленную стоимость на 9%, что несколько меньше ожидающегося роста расходов на рабочую силу”, — комментирует руководитель сектора пищевой промышленности Swedbank Оливер Ольт результаты исследования.
Инвестировать планируется в 2019 году на 16% меньше, чем годом ранее, но положительный момент состоит в том, что в фокусе внимания — инвестиции в современные технологии. Основной упор делается на автоматические линии. Нарастающий тренд — инвестирование в роботизацию. Кроме того, предусмотрено инвестировать в ERP-системы, в различные датчики и в новое интересное направление — развитие веб-магазинов.
По словам Оливера Ольта, в пищевой промышленности наблюдается умеренное чувство уверенности. „Почти 80% респондентов намерены увеличить как оборот, так и прибыль. Рост оборота ожидается в среднем на 2,5%, то есть в два раза меньше прошлогоднего. В то же время ожидается экономический рост, сравнимый с ростом как на местном, так и на основных экспортных рынках”, — поясняет Ольт. При этом предприниматели видят, что дефицит рабочей силы углубляется. Три из пяти респондентов ощущают нехватку именно специалистов с профессиональной квалификацией, а прогноз роста зарплат самый высокий за все времена — на уровне 6,3%. Ольт добавляет, что в свете вышесказанного вполне ожидаемо, что вместо поиска новых работников рассматриваются решения, ориентированные на автоматизацию и цифровизацию.
Swedbank организует исследования промышленности в сотрудничестве с предпринимателями уже восьмой год подряд. В этом году на вопросы отвечали 288 важнейших промышленных предприятий Эстонии. Среди них было 39 предприятий сектора пищевых продуктов, суммарный оборот которых в 2018 году был более 845 миллионов евро.