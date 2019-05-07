Swedbank: пищевая промышленность ориентируется на автоматизацию

„Мы рады отметить, что 69% предприятий сектора планируют наращивать добавленную стоимость путём автоматизации, и что каждые четыре предприятия из десяти планируют это делать в сотрудничестве с научными и образовательными учреждениями. В течение следующих двух лет планируется повысить добавленную стоимость на 9%, что несколько меньше ожидающегося роста расходов на рабочую силу”, — комментирует руководитель сектора пищевой промышленности Swedbank Оливер Ольт результаты исследования.

Инвестировать планируется в 2019 году на 16% меньше, чем годом ранее, но положительный момент состоит в том, что в фокусе внимания — инвестиции в современные технологии. Основной упор делается на автоматические линии. Нарастающий тренд — инвестирование в роботизацию. Кроме того, предусмотрено инвестировать в ERP-системы, в различные датчики и в новое интересное направление — развитие веб-магазинов.