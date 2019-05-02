Swedbank первым в Эстонии предоставляет возможность принимать платежи карточками UnionPay

„Мы рады внести свой вклад в развитие туризма. В отличие от туристов из Европейского союза, азиатские туристы привыкли пользоваться карточками UnionPay, поэтому хочется надеяться, что новая услуга Swedbank по предоставлению возможности расплачиваться карточками UnionPay значительно увеличит число туристов из Китая, желающих совершать покупки в Эстонии”, — комментирует новшество руководитель корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма. Возможность принимать к оплате карточки UnionPay автоматически активирована во всех платёжных терминалах Swedbank.

По словам члена правления Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Сигрид Харьо, главная задача центра развития туризма EAS — увеличение доходов от туризма, и UnionPay этому способствует. „Известно, что китайцы предпочитают пользоваться знакомыми им платёжными решениями. Сегодня они могут осуществлять мобильные платежи AliPay на судах Tallink и в универмаге Stockmann. Появление возможности расплачиваться карточками UnionPay, безусловно, станет ещё одним хорошим импульсом для повышения трат туристов из Китая и сделает их опыт посещения Эстонии ещё более целостным”, — добавила Харьо.

Азиатская UnionPay по числу выданных карточек является крупнейшей платёжной системой в мире. Более 7 миллиардов платёжных карточек выдано в 49 государствах, из них 100 миллионов — за пределами Азии.

Расплачиваться карточками UnionPay можно более чем в 170 государствах.

По данным Департамента статистики, в гостиницах Эстонии в 2018 году 20 400 китайских туристов провели 32 500 ночей (рост на 7%). В общей сложности Эстонию посетили 90 000 туристов из азиатских стран, которые провели здесь почти 153 000 ночей (рост на 14%).