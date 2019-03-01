Swedbank ожидает быстрый рост зарплат и в этом году. Старший экономист банка прогнозирует, каким он будет

Рост зарплат имеет под собой широкую основу

Средняя зарплата выросла во всех секторах и во всех уездах. На рост сильно повлияли доплаты и премии, которые выросли в прошлом году на четверть. Наибольшая доля нерегулярных премий в зарплате отмечена в энергетике, где премии составили 9 процентов от брутто-зарплаты.

Потребление растёт медленнее, чем доходы

Средняя нетто-зарплата выросла в прошлом году примерно на 12%. Потребительские расходы домохозяйств росли значительно медленнее — на 7%. Скромные результаты потребления вызваны растущим накоплением и консервативным расчётом необлагаемого подоходным налогом дохода. Сравнительно быстро росли все виды расходов. Но быстрее всего росли расходы на жильё и на его обустройство. Расходы домохозяйств — резидентов за рубежом составили примерно десятую часть их совокупных расходов.

По-прежнему довольно бойко шла покупка автомобилей и недвижимости. Остаток по автолизингу в январе был на одну пятую больше чем годом ранее. Количество сделок по купле-продаже квартир осталось на уровне позапрошлого года, но при этом, по данным Земельного департамента, стоимость сделок превысила уровень 2017 года почти на одну десятую.

Накопления выросли, но многие семьи по-прежнему не имеют достаточных финансовых резервов