Swedbank ожидает быстрый рост зарплат и в этом году. Старший экономист банка прогнозирует, каким он будет

По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата составила в 2018 году 1310 евро, то есть за год она выросла на 7 процентов. По данным Налогово-таможенного департамента, медианная зарплата (то есть зарплата, больше и меньше которой получают одинаковое число работников) за тот же период повысилась на 8 процентов — до 1006 евро, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.
Рост зарплат имеет под собой широкую основу
Средняя зарплата выросла во всех секторах и во всех уездах. На рост сильно повлияли доплаты и премии, которые выросли в прошлом году на четверть. Наибольшая доля нерегулярных премий в зарплате отмечена в энергетике, где премии составили 9 процентов от брутто-зарплаты.
Потребление растёт медленнее, чем доходы
Средняя нетто-зарплата выросла в прошлом году примерно на 12%. Потребительские расходы домохозяйств росли значительно медленнее — на 7%. Скромные результаты потребления вызваны растущим накоплением и консервативным расчётом необлагаемого подоходным налогом дохода. Сравнительно быстро росли все виды расходов. Но быстрее всего росли расходы на жильё и на его обустройство. Расходы домохозяйств — резидентов за рубежом составили примерно десятую часть их совокупных расходов.
По-прежнему довольно бойко шла покупка автомобилей и недвижимости. Остаток по автолизингу в январе был на одну пятую больше чем годом ранее. Количество сделок по купле-продаже квартир осталось на уровне позапрошлого года, но при этом, по данным Земельного департамента, стоимость сделок превысила уровень 2017 года почти на одну десятую.
Накопления выросли, но многие семьи по-прежнему не имеют достаточных финансовых резервов
Реальная покупательная способность наёмных работников, то есть их нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, выросла в прошлом году примерно на одну десятую. Столь быстрый рост покупательной способности мы последний раз видели в период предыдущего экономического бума. Увеличение социальных выплат и быстрый рост зарплат усилил финансовое положение домохозяйств. Оценка семьями своего финансового положения выше, чем когда-либо прежде, существенно превышая уровень времён предыдущего экономического бума.
Немногим менее половины семей, по данным Института конъюнктуры, в состоянии делать накопления. Вклады домохозяйств за год выросли на одну десятую. В то же время вклады распределены очень неравномерно. У многих семей накопления слишком малы. По данным Банка Эстонии, у 40 процентов семей накопления составляют менее тысячи евро, а у пятой части — даже менее 100 евро.
Быстрый рост зарплат сохранится и в этом году
Работники чувствуют себя на рынке труда сравнительно уверенно. Число вакансий, а также увольнений по инициативе работника по-прежнему остаётся высоким. Дефицит рабочей силы в январе был основным препятствием для развития бизнеса на одной пятой части промышленных предприятий и на четверти предприятий обслуживания и строительства (по данным Института конъюнктуры). Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. Вдобавок к дефициту рабочей силы, росту зарплат способствовало повышение минимальной зарплаты. В 2019 году как минимальная зарплата, так и пенсии будут повышены на 8%. Рост средней брутто-зарплаты, по оценкам Swedbank, будет в этом году более 6%.