Swedbank открыл новую контору в Пярну

Новая контора Swedbank в Пярну находится в историческом здании (вилла Управления железной дороги), которое сейчас перестраивается с тем, чтобы объединить старую архитектуру с новым содержанием. В новой конторе будут работать 75 человек из 24 различных отделений Swedbank. Только пятая часть из них обслуживает пярнуских клиентов, а остальные частично или полностью обслуживают эстонские, балтийские или шведские подразделения и их клиентов.

По словам руководителя сети контор Swedbank в Эстонии Аге Петтер, новая контора была очень хорошо принята клиентами в первый же день. ”Клиентам очень понравилось, что новая контора просторная и современная”, — сказала Петтер. ”Наши сотрудники также очень довольны новым офисом. Они особенно ценят его современность и эргономичность”, — сказала Петтер. ”Пярну — стратегически важное для нас место с точки зрения как клиентов, так и персонала. Хотя со временем всё меньше клиентов посещают конторы, поскольку вести банковские операции через цифровые каналы удобнее, наши сотрудники готовы и заинтересованы делать карьеру в банке. Это даёт нам лояльных сотрудников с многолетним опытом работы и для работы в других подразделениях”, — добавила Петтер.

Однако пярнусцы не могут просто так прийти и полюбоваться новой конторой. С 1 апреля Swedbank по всей Эстонии внедрил меры безопасности, связанные с COVID-19, поэтому обслуживание клиентов в филиалах происходит только на основании предварительного бронирования. ”Это наилучшее решение для обеспечения требуемой дистанции между клиентами. Благодаря бронированию посещения контор, мы избегаем очередей и скопления людей в зале ожидания. Мы также призываем клиентов проявить понимание и ответственность”, — прокомментировала Петтер.

Получить информацию о свободном для посещения времени и забронировать встречу можно в банковском приложении, в интернет-банке и по телефону. В приложении выберите ”Контакты”, а затем ”Записаться на консультацию”. Вы можете забронировать консультацию с веб-сайта, прокрутив до конца страницы и выбрав на серой панели ”Запись на консультацию”. Чтобы забронировать встречу по телефону, звоните 6 310 310.