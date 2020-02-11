Swedbank: ослабление внешнего спроса ограничивает возможности экспорта

Больше всего экспорт товаров, произведенных в Эстонии, сократился в Сингапур, Латвию и Швецию, а увеличился больше всего в Данию, США и Испанию. Экспорт в Латвию и Сингапур снизился в основном из-за сокращения экспорта сланцевых продуктов. В Латвию также сократился экспорт электроэнергии. На сокращение экспорта в Швецию в основном повлияло падение экспорта оборудования мобильной связи.

Рост экспорта в Данию и Испанию был в основном обусловлен экспортом продуктов из сланцевого масла. В Данию также снизился экспорт изделий из древесины. В США больше всего вырос экспорт оборудования мобильной связи, но существенный вклад внёс также экспорт сланцевых продуктов, изделий из древесины, измерительных и прецизионных приборов.

Все большее влияние на эстонский экспорт оказывает слабый внешний спрос

Во второй половине прошлого года импорт товаров у основных торговых партнеров Эстонии, т.е. их спрос, упал (за исключением Дании, где импорт вернулся к росту осенью). В прошлом году упал объем мировой торговли. Последний раз мы это наблюдали 10 лет назад, в 2009 году, во время экономического кризиса. Правда, тогда спад в торговле был намного сильнее.

По мнению эстонских промышленных предприятий, снижение спроса становится все более существенным фактором, ограничивающим производство. На протяжении долгого времени ожидания экспортного роста и оценка предприятий относительно новых экспортных заказов ухудшались. Ослабление спроса также отразилось на объеме производства крупнейшей экспортной отрасли — обрабатывающей промышленности. Начиная с апреля прошлого года, рост в этой отрасли начал резко замедляться, а уже в сентябре объемы производства сократились.

Хотя ожидается, что экономический рост большинства основных торговых партнеров Эстонии в этом году замедлится, индекс управления закупками обрабатывающей промышленности в еврозоне (основанный на опросах предприятий), вероятно, прошёл низшую точку и будет улучшаться во всем мире. Хотя можно сделать вывод, что худшее, вероятно, позади, в ближайшем будущем существенного усиления спроса ожидать не стоит.

Наибольшее влияние на спад импорта оказало снижение закупок сырья и материалов для нужд производства