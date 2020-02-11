Swedbank: ослабление внешнего спроса ограничивает возможности экспорта

Прошлогоднее снижение экспорта было вызвано в основном спадом спроса на продукцию из сланцевого масла и на оборудование мобильной связи, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.
В прошлом году экспорт произведенных в Эстонии товаров снизился на 1%. Если в первой половине года рост экспорта был умеренным, то во второй половине он уже переживал сильное снижение (увеличился экспорт лишь в декабре). Снижение экспорта произошло в основном за счет сокращения экспорта продукции из сланцевого масла и оборудования мобильной связи. Хотя эти товары составляют всего 18% экспорта товаров, их влияние было очень сильным из-за резкого снижения.
Без учета сланцевых продуктов и мобильных устройств рост экспорта замедлился бы до 3% в прошлом году (6% в 2018 году). Сокращение экспорта сланцевых продуктов было вызвано очень сильным ростом экспорта в позапрошлом году, который поднял сравнительную базу для этих товаров до очень высокого уровня.
Больше всего экспорт товаров, произведенных в Эстонии, сократился в Сингапур, Латвию и Швецию, а увеличился больше всего в Данию, США и Испанию. Экспорт в Латвию и Сингапур снизился в основном из-за сокращения экспорта сланцевых продуктов. В Латвию также сократился экспорт электроэнергии. На сокращение экспорта в Швецию в основном повлияло падение экспорта оборудования мобильной связи.
Рост экспорта в Данию и Испанию был в основном обусловлен экспортом продуктов из сланцевого масла. В Данию также снизился экспорт изделий из древесины. В США больше всего вырос экспорт оборудования мобильной связи, но существенный вклад внёс также экспорт сланцевых продуктов, изделий из древесины, измерительных и прецизионных приборов.
Все большее влияние на эстонский экспорт оказывает слабый внешний спрос
Во второй половине прошлого года импорт товаров у основных торговых партнеров Эстонии, т.е. их спрос, упал (за исключением Дании, где импорт вернулся к росту осенью). В прошлом году упал объем мировой торговли. Последний раз мы это наблюдали 10 лет назад, в 2009 году, во время экономического кризиса. Правда, тогда спад в торговле был намного сильнее.
По мнению эстонских промышленных предприятий, снижение спроса становится все более существенным фактором, ограничивающим производство. На протяжении долгого времени ожидания экспортного роста и оценка предприятий относительно новых экспортных заказов ухудшались. Ослабление спроса также отразилось на объеме производства крупнейшей экспортной отрасли — обрабатывающей промышленности. Начиная с апреля прошлого года, рост в этой отрасли начал резко замедляться, а уже в сентябре объемы производства сократились.
Хотя ожидается, что экономический рост большинства основных торговых партнеров Эстонии в этом году замедлится, индекс управления закупками обрабатывающей промышленности в еврозоне (основанный на опросах предприятий), вероятно, прошёл низшую точку и будет улучшаться во всем мире. Хотя можно сделать вывод, что худшее, вероятно, позади, в ближайшем будущем существенного усиления спроса ожидать не стоит.
Наибольшее влияние на спад импорта оказало снижение закупок сырья и материалов для нужд производства
Поскольку большое количество импортируемых ресурсов используется для производства товаров, экспортируемых из Эстонии, импорт товаров в прошлом году сократился (—1%) вместе с экспортом. Доля импорта в эстонском экспорте в долгосрочной ретроспективе снизилась, но она выше, чем в других странах Балтии, в Финляндии и Швеции (около одной трети в общем объеме экспорта).
Снижение импорта промежуточных ресурсов и товаров, было основной причиной сокращения импорта, в то время как рост импорта товаров народного потребления и легковых автомобилей ускорился.
В связи с ужесточением требований к выбросам CO2 для автомобилей в этом году, что привело к росту цен на некоторые марки с двигателями внутреннего сгорания, в прошлом году автодилеры закупили на склад больше автомобилей. В то же время в прошлом году ускорились продажи как новых, так и всех впервые зарегистрированных легковых автомобилей. За сильным потреблением стоит уверенность потребителей, связанная с быстрым ростом реальной заработной платы и низкими процентными ставками.
Падение экспортных цен ухудшает способность компаний наращивать прибыль
Во второй половине прошлого года упали как экспортные, так и импортные цены, причем экспортные цены упали больше, чем импортные. Это, в свою очередь, подрывает возможности компаний по увеличению прибыли.
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