Swedbank: новая стратегия второй пенсионной ступени выгодна для будущих пенсионеров

В начале сентября снизятся существовавшие до сих пор ограничения по инвестированию в пенсионные фонды II ступени. Теперь фонды смогут инвестировать большую долю активов в акции.

"С сентября мы изменим пределы инвестирования в акции для всех обязательных пенсионных фондов Swedbank. Это — важное изменение, поскольку, опираясь на исторический анализ финансовых рынков, можно утверждать, что инвестиции в акции и прочие подобные им по уровню риска инструменты, обеспечивают лучшую доходность в течение длительного периода по сравнению с прочими инвестиционными возможностями. Таким образом, это изменение позволит клиентам в длительной перспективе быстрее наращивать свои пенсионные накопления”, — сказал председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла.

В соответствии с новым законом, до максимально разрешенных границ в акции смогут инвестировать пенсионные фонды Swedbank K90-99 и K4. Увеличатся максимально разрешенные инвестиции в акции и по другим обязательным фондам (K1: 0%->10%; K2: 25%->30%; K3: 50%->60%).