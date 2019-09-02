Swedbank: новая стратегия второй пенсионной ступени выгодна для будущих пенсионеров

"Хотя инвестирование в акции исторически демонстрировало более высокую доходность в длительной перспективе, кратковременные колебания могут быть довольно значительными. Поэтому мы будем идти в активно управляемых фондах к новым уровням постепенно, в соответствии с тем, как портфельные управляющие будут оценивать перспективную динамику финансовых рынков. Пенсионный фонд K1 мы по-прежнему советуем, прежде всего, людям, которым до пенсии остаётся лишь несколько лет, и поэтому первостепенное значение имеет сохранение накопленного. Поэтому мы поддерживаем уровень риска этого фонда на низком уровне и вместо добавления инвестиций в акции ищем для него возможности в сфере качественной недвижимости с низким уровнем риска”, — прокомментировал Тамла.
Для отражения доли акций в фондах, в сентябре будут изменены названия фондов II ступени. Номер в названии будет указывать на максимальную долю инвестиций в акции.
В течение пяти последних лет плата за управление пенсионными фондами Swedbank неуклонно снижалась. А в этом году банк снижает плату уже второй раз.
"Мы по-прежнему предлагаем нашим клиентам активно управляемые пенсионные фонды с самой низкой платой за управление. На этот раз мы снижаем плату за управление сразу на одну пятую, что даст нашим клиентам суммарный выигрыш 2,5 миллиона евро в год. С сентября средняя плата за активно управляемые фонды II ступени составит в Swedbank 0,66%, а в начале следующего года она, по сегодняшним прогнозам, снизится до 0,55%”, — сказал Тамла.
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Какие слова лучше не говорить в русской тюрьме