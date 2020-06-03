Swedbank напоминает: время посещения банковской конторы необходимо бронировать

”Нам очень важно сохранить здоровье наших клиентов и сотрудников. И хотя правительство ослабило ограничения, вирус никуда не делся. С 1 апреля конторы Swedbank можно посещать только по предварительному бронированию, и мы продолжим эту практику до конца лета. Это — наилучшее решение, позволяющее обеспечить двухметровую дистанцию между клиентами. Благодаря предварительному бронированию, мы избегаем очередей и скопления людей в конторе. Мы просим наших клиентов отнестись к этой ситуации с пониманием и ответственностью”, — говорит руководитель сети контор Swedbank Аге Петтер.

Получить информацию о наличии в конторах свободного времени и забронировать посещение можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

В приложении надо выбрать ”Контакты”, а затем ”Записаться на консультацию”. Вы можете забронировать консультацию с веб-сайта, прокрутив до конца страницы и выбрав ”Запись на консультацию” на серой панели. Чтобы забронировать время по телефону, звоните 6 310 310.

”Мы благодарны клиентам, которые рассматривают возможность использования других каналов связи, прежде чем обратиться к представителю банка за советом и поговорить с банком, например, по телефону или с помощью электронных решений. Большинство клиентов Swedbank уже сегодня платят по цифровым каналам и минимально используют наличные, оплачивая покупки с помощью бесконтактной карточки или смартфона. ”Все наши основные банковские услуги легко доступны по цифровым каналам, и они сегодня, безусловно, являются наиболее разумным и безопасным способом использования банковских услуг, который также позволяет бережно относиться к согражданам”, — добавила Петтер.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!