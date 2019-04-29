Swedbank: на пике популярности в Эстонии Škoda и Toyota

В Эстонии фаворитами среди новых автомобилей, приобретение которых финансирует Swedbank, остаются Toyota и Škoda. „Во всех трёх государствах в первую тройку входит Toyota, которая в Латвии и в Литве находится на первом месте, а в Эстонии — на втором. Самая популярная модель — Toyota RAV-4. Популярны также занимающая в Эстонии первое место Škoda, и KIA, которая вошла в TOP3 как в Эстонии, так и в Литве. Самые популярные модели — Škoda Kodiaq и Karoq, а также KIA Sportage. Среди покупателей, приобретающих в лизинг подержанные автомобили, во всех трёх странах вне конкуренции — Volkswagen, а наиболее популярная модель VW Passat”, — пояснила Рехемаа.

По словам Рехемаа, доля новых автомобилей, покупаемых в лизинг, с годами неуклонно растёт. „Спрос на новые автомобили не спадает, несмотря на то, что сроки поставки постоянно растут”, — говорит Рехемаа. „В зависимости от марки и модели автомобиля, время поставки может составлять до 10-12 месяцев”.

Средняя стоимость взятых частными лицами в лизинг новых автомобилей в первые месяцы 2019 года была в Эстонии 27 102 евро, в Латвии 28 691 евро и в Литве 25 195 евро. Средняя стоимость подержанных автомобилей, приобретаемых в лизинг, была самой высокой в Эстонии — 18 233 евро, в Литве она составляла 16 120 и в Латвии 15 793 евро.

В Эстонии в прошлом году на учёт было поставлено 25 387, в Латвии 16 900 и в Литве 32 400 новых легковых автомобилей.