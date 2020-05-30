Swedbank: кризис увеличил интерес к биржевым акциям

Многие клиенты Swedbank использовали период спада для покупки акций, потому что, например, шесть из десяти транзакций, совершенных в марте, были операциями покупки. Наибольшее количество сделок на Балтийских биржах во время коронакризиса было совершено с акциями Tallink Group, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam и Šiaulių bankas, за пределами Балтийских бирж больше всего сделок было совершено с акциями Microsoft, Apple, Fortum и Equinor.
”Глядя на статистику Swedbank, мы испытываем радость в связи с тем, что количество открытий новых счетов ценных бумаг увеличилось в пять раз по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года, а количество активных инвесторов, которые совершают хотя бы одну сделку с акциями в месяц, почти утроилось”, – сказал руководитель брокерской сферы Swedbank Markets Андрес Суйметс. ”Резкие колебания цен на фондовых рынках привели к рекордной торговой активности, и инвесторы воспользовались возможностью внести коррективы в свои портфели, но сохранили инвестиции”.
Суйметс также ссылается на решение Swedbank об отмене комиссионных за транзакции на Балтийской бирже в качестве одной из причин роста инвестиций. После этого открытие новых счетов ценных бумаг и количество активных инвесторов стали расти как на дрожжах. ”Операционная активность, которая увеличилась с ростом неопределённости, оказалась ожидаемой, но удивил такой быстрый рост числа новых инвесторов. Видимо, это связано с возможностью покупать акции по низким ценам и совершать сделки без комиссии”.
Однако Суйметс посоветовал мелким инвесторам, чья активность резко выросла, проявлять осторожность. Сейчас в значительной мере сохраняется неопределённость в отношении экономических перспектив на ближайшее будущее. Поэтому каждый инвестор должен тщательно рассмотреть каждое инвестиционное решение, прежде чем заключать сделки.
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