Swedbank: инвестировавшим в III пенсионную ступень клиентам будет возвращено 4,3 млн евро подоходного налога



По словам руководителя сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк, средний взнос в III ступень за год вырос на 52 евро. „Это — самый большой скачок за последние годы. Размер взносов в III ступень постоянно увеличивается по всем возрастным категориям. Хорошее экономическое положение людей в Эстонии находит своё отражение и во взносах в III ступень. Средняя сумма взноса в прошлом году составила 630 евро, а возврат подоходного налога с этой суммы — 138 евро”, — сказала Пейк.

Возраст 60% клиентов, откладывающих деньги в III ступень, составляет 44-59 лет. По оценке Пейк, молодёжь пока ещё не задумывается в достаточной мере о своей будущей пенсии. „Даже если люди понимают важность долгосрочного накопления, они часто приступают к фактическому накоплению слишком поздно. Длительный период накопления позволяет собрать намеченную сумму даже при небольших ежемесячных взносах”, — подчеркнула Пейк.

Люди предпочитают делать регулярные взносы. „Примерно 95% клиентов, откладывающих деньги в III ступень, делали это три и более раз в год. Средний ежемесячный вклад в пенсию III ступени составил 60 евро.

Для возврата подоходного налога достаточно лишь подать декларацию о доходах. Информация о взносах в III ступень уже внесена и сразу видна в декларации.