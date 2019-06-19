Swedbank грозит мегаштраф

"Grand finale запланирован на осень", — поведал Роберт Китт, освободивший место главы эстонского отделения Swedbank вечером понедельника.

Те, кто задействован на рынке ценных бумаг, предполагали о мегаштрафе сразу: зимой же, когда в прессе начала появляться информация, что Swedbank не выполняет требования о борьбе с отмыванием денег, и через банк идут борные потоки очень подозрительных финансов.

К настоящему моменту акции банка упали на 28,9%, в результате чего владельцы потеряли более 9 миллиардов евро.

Это, однако, не означает, что такого же размера будет и штраф. Едва ли шведа так строго накажут свой же банк, но следствие по делу еще идет и в США, где крупные банки наказывают весьма сурово.

Также еще не окончено дело и в Прибалтике. В отличие от Швеции и Америки, эстонские фининспекторы не могут назначить огромные штрафы: местные законы не позволяют.

Swedbank сообщил на днях, что решил в связи с проходящим внутренним расследованием приостановить полномочия руководителя эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевяли. Из банка и из его совета также уходит Прийт Перенс.