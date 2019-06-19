Swedbank грозит мегаштраф
Правление Swedbank с нетерпением ждет, какой же штраф им назначит шведская финансовая инспекция.
Правление Swedbank с нетерпением ждет, какой же штраф им назначит шведская финансовая инспекция.
"Grand finale запланирован на осень", — поведал Роберт Китт, освободивший место главы эстонского отделения Swedbank вечером понедельника.
Те, кто задействован на рынке ценных бумаг, предполагали о мегаштрафе сразу: зимой же, когда в прессе начала появляться информация, что Swedbank не выполняет требования о борьбе с отмыванием денег, и через банк идут борные потоки очень подозрительных финансов.
К настоящему моменту акции банка упали на 28,9%, в результате чего владельцы потеряли более 9 миллиардов евро.
Это, однако, не означает, что такого же размера будет и штраф. Едва ли шведа так строго накажут свой же банк, но следствие по делу еще идет и в США, где крупные банки наказывают весьма сурово.
Также еще не окончено дело и в Прибалтике. В отличие от Швеции и Америки, эстонские фининспекторы не могут назначить огромные штрафы: местные законы не позволяют.
Swedbank сообщил на днях, что решил в связи с проходящим внутренним расследованием приостановить полномочия руководителя эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевяли. Из банка и из его совета также уходит Прийт Перенс.
Совет Эстонского подразделения Swedbank принял решение произвести изменения в правлении Эстонского подразделения Swedbank. Эти изменения вызваны проводимым сейчас внутренним расследованием. Совет избрал председателем правления Эстонского подразделения Swedbank и исполняющим обязанности генерального директора Олави Леппа, который до этого являлся управляющим рисками Эстонского подразделения Swedbank. Исполняющей обязанности финансового директора и членом правления избрана Анна Кыутс, прежде занимавшая должность главы казначейства. Указанные изменения вступят в силу после утверждения со стороны надзорных учреждений.
Полномочия нынешнего руководителя Эстонского подразделения Swedbank Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья в правлении Эстонского подразделения Swedbank приостанавливаются до поступления дополнительной информации. Покидает банк и его совет также Прийт Перенс. Вышеприведённые изменения вступают в силу немедленно.
По словам руководителя Балтийского банкинга Swedbank и председателя совета Эстонского подразделения Swedbank Шарлотты Элснитц, это решение обусловлено идущим сейчас внутренним расследованием. ”При этом я подчёркиваю, что мы в Эстонии вместе с работниками направим все усилия на благо наших клиентов и других сторон. Эстония — один из четырёх домашних рынков Swedbank. Мы развиваем ведущий банк Эстонии, имея в виду как наших клиентов, так и общество в целом”.
”Как было сказано ранее, Swedbank приступил к тщательному внутреннему расследованию в сотрудничестве с внешними экспертами с целью выяснить, как в банке ранее осуществлялось противодействие отмыванию денег и принимались соответствующие меры. Swedbank продолжит всестороннее сотрудничество с различными властями Швеции, США и Балтийских стран”, — добавила Шарлотта Элснитц.
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